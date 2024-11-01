Как получить 1000 гривен от Зеленского в "Дії": пошаговая инструкция (видео)

В приложении "Дія" появится кнопка "Получить 1000" на карту "Национального кэшбэка". После того, как человек нажмет на нее, деньги будут зачислены.

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В сентябре в "Дії" запустили новую услугу "Национальный кэшбек", благодаря которой украинцы смогут ежемесячно возвращать себе до 3 тысяч грн за покупку товаров украинского производства. На виртуальную карту также могут поступать деньги, которые анонсировал президент Владимир Зеленский как помощь украинцам, сообщили в "Дії".

Отмечается, что под критерии программы подпадают любые потребительские товары, от молочной продукции до одежды или мебели, кроме подакцизных.

Кэшбек можно тратить на медицинские и коммунальные услуги, кино, спорт и военные облигации.

Кэшбек с покупок будет начисляться на специальную карту.

Чтобы воспользоваться услугой, надо зайти в "Дію" и выбрать "Национальный кэшбек", нажать "открыть карту для выплаты" и "Дія" предложит перечень банков для открытия карты.

Если банковская карта уже есть, ее можно будет просто подвязать к функционалу. Также в "Дії" можно просматривать историю начисленного и выплаченного кэшбэка.

Позже в приложении появится кнопка "Получить 1000" на карту "Национального кэшбэка". После того, как человек нажмет на нее, деньги будут зачислены на счет.

Если человек ранее оформил карту "Национального кэшбека" и уже получает выплаты по программе, дополнительно ничего делать не нужно. После того, как украинцам начнут оказывать помощь, деньги будут автоматически зачислены на счет.

Напомним, 29 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснял, какова цель этих выплат и что можно купить за "тысячу Зеленского".

28 октября в Минэкономики рассказали, откуда в бюджете деньги на выплату "тысячи Зеленского" для украинцев.