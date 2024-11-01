Як отримати 1000 гривень від Зеленського в "Дії": покрокова інструкція (відео)

У застосунку "Дія" з'явиться кнопка "Отримати 1000" на карту "Національного кешбеку". Після того, як людина натисне на неї, гроші будуть зараховані.

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У вересні в "Дії" запустили нову послугу "Національний кешбек", завдяки якій українці зможуть щомісячно повертати собі до 3 тисяч грн за купівлю товарів українського виробництва. На віртуальну карту також можуть надходити гроші, які анонсував президент Володимир Зеленський як допомогу українцям, повідомили у "Дії".

Зазначається, що під критерії програми підпадають будь-які споживчі товари, від молочної продукції до одягу чи меблів, окрім підакцизних.

Кешбек можна витрачати на медичні та комунальні послуги, кіно, спорт та військові облігації.

Кешбек з покупок нараховуватиметься на спеціальну картку.

Щоб скористатися послугою, треба зайти у "Дію" та обрати "Національний кешбек", натиснути "відкрити картку для виплати" і "Дія" запропонує перелік банків для відкриття картки.

Якщо банківська картка вже є, її можна буде просто підв'язати до функціоналу. Також у "Дії" можна переглядати історію нарахованого та виплаченого кешбеку .

Пізніше у застосунку з’явиться кнопка "Отримати 1000" на карту "Національного кешбеку". Після того, як людина натисне на неї, гроші будуть зараховані на рахунок.

Якщо людина раніше оформила картку "Національного кешбеку" і вже отримує виплати за програмою, додатково нічого робити не потрібно. Після того, як українцям розпочнуть надавати допомогу, гроші будуть автоматично зараховані на рахунок.

Нагадаємо, 29 жовтня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль поясняв, яка мета цих виплат і що можна купити за "тисячу Зеленського".

28 жовтня в Мінекономіки розповіли, звідки в бюджеті гроші на виплату "тисячі Зеленського" для українців.