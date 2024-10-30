1000 грн від Зеленського: як отримати, кому і коли заплатять

Кожному українцеві, незалежно від віку та соціального статусу, виплатять по тисячі гривень як фінансову підтримку на зиму. Кошти зараховуватимуть на віртуальну картку "Національний кешбек", яку можна буде оформити через "Дію". Ініціатива Володимира Зеленського викликала неоднозначну реакцію серед експертів і звичайних громадян.

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Не так давно стало відомо, що в грудні українці зможуть отримати чергову "тисячу Зеленського". Фокус розібрався з тим, як одержати виплату, кому її заплатять і коли гроші надійдуть на картки українців.

"Тисяча Зеленського" — що це таке

Фінансову допомогу українцям було вирішено надати, щоб підтримати їх у період зими, яка, ймовірно, буде складною через ризики відключення електроенергії. Отримати 1000 грн можна буде до кінця лютого 2025 року.

Кількість людей, які живуть за межею бідності в Україні, зараз сягає 30%. Рівень безробіття — близько 14%, внутрішніх переселенців майже 3,5 млн осіб, близько 6,4 млн із 10 млн пенсіонерів отримують пенсії до 5 тис. грн. Саме для цих людей фінансова допомога буде актуальною, вважають розробники програми. Якщо сім'я, наприклад, складається з трьох людей, то 3000 грн буде цілком достатньо, щоб оплатити комунальні послуги за місяць.

"Тисяча Зеленського" — звідки в бюджеті гроші на виплати українцям

Виплата 1000 грн не потребуватиме додаткових витрат держбюджету, запевняють у Мінекономіки.

Ці кошти були надані міжнародними донорами, та через суворі умови їхнього використання вони не можуть бути спрямовані на військові витрати або на потреби оборони.

"Тисяча Зеленського" — куди можна витратити гроші

Витрачати кошти можна буде на ті самі цілі, що й кешбек: оплата комуналки, квитки на концерти і театральні вистави, ліки українського виробництва, книги. Можна буде також перераховувати 1000 грн на потреби армії. Напряму на армію ці кошти уряд не може скерувати, оскільки вони надходять до бюджету від донорів і не призначені на військові витрати. А через "єПідтримку" донатити на армію дозволено, оскільки гроші будуть уже не донорськими, а українських громадян.

За словами заступника міністра економіки Олексія Соболева, кошти українці зможуть витратити протягом зими.

"Це одна тисяча гривень на людину, незалежно від віку та соціального статусу. Використовувати можна протягом грудня, січня, лютого. Виплати надходитимуть на картку "Національного кешбеку". Це віртуальна картка, яку можна відкрити через Дію", — пояснив Соболев.

"Тисяча Зеленського" — хто отримає гроші

Виплати передбачено усім українцям — навіть дітям. Виняток становить одна категорія — ті, хто постійно проживає за кордоном.

Так, після реєстрації та подання заявки в мобільному застосунку "Дія" система перевірить місце розташування заявника, що є необхідною умовою для отримання допомоги. Громадяни, які перебувають за кордоном у статусі біженців, не зможуть претендувати на цю фінансову підтримку. Це обмеження пов'язане з цільовою природою програми, орієнтованої на українців, які залишаються в країні і найгостріше відчувають наслідки війни.

"Тисяча Зеленського" — куди і коли зарахують гроші

Тисячу гривень у межах програми єПідтримка, яку анонсував президент України Володимир Зеленський, нараховуватимуть на картку "Національного кешбеку", яку можна відкрити в Дії.

Олексій Соболєв пояснював, що остаточна сума цієї програми залежатиме від кількості українців, які захочуть скористатися нею, згадавши, що попередня підтримка під час коронавірусу коштувала приблизно 8 мільярдів гривень.

Перші виплати українці зможуть отримати вже з 1 грудня.

Водночас важливо зазначити, що українці не зможуть отримати "тисячу Зеленського" на звичайні картки, тільки на картку "Національний кешбек".

Як відкрити картку "Національний кешбек"

Це віртуальна картка, яку можна відкрити через "Дію":

для цього зайдіть у застосунок "Дія" і виберіть "Національний кешбек";

натисніть кнопку "Відкрити картку для виплат";

"Дія" запропонує перелік банків для відкриття картки. Якщо картка вже є, її можна підв'язати до "Дії".

Також у "Дії" можна переглядати історію нарахованого та виплаченого кешбеку.

До речі, більшість українців чули про державну ініціативу з 1 грудня виплатити кожному по 1 000 гривень соціальної допомоги, однак не вважають, що це якось вплине на їхнє матеріальне становище. Емоції щодо додаткової виплати, згідно з опитуванням, в українців неоднозначні. Майже 40% здивовані новиною, приблизно по 25-27% відчувають роздратування, недовіру, обурення та сором. Зацікавлені новою допомогою 26,5%, радість відчули 15,3%.

Нагадаємо, що наприкінці серпня стало відомо, що кешбек можна оформити з 2 вересня можна оформити через мобільний застосунок "Дія". Згідно з цією програмою, громадяни мають отримувати 10% компенсації від купівлі товарів українського виробництва.

Голова комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк заявила, що національна програма "Купуй українське" здатна акумулювати для української економіки до 60 мільярдів доларів.