"Тисяча Зеленського": як відкрити картку для отримання державної виплати (відео)

Кошти будуть надходити не на банківську картку, а на віртуальну карту "Національного кешбеку". У "Дії" також можна переглядати історію нарахованого та виплаченого кешбеку.

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Картку для отримання державної допомоги в розмірі однієї тисячі гривень, яку анонсував президент України Володимир Зеленський, потрібно відкривати через застосунок "Дія". Покрокова відеоінструкція з відкриття картки оприлюднена на YouTube-каналі "Дія".

Зазначимо, що виплати будуть надходити не на банківську картку, а на карту "Національного кешбеку" — це віртуальна картка, яку можна відкрити через "Дію".

Для того, щоб відкрити картку, необхідно здійснити наступні кроки:

зайти у додаток "Дія";

обрати розділ "Національний кешбек";

натиснути на "Відкрити картку для виплат";

"Дія" запропонує перелік банків для відкриття картки. Якщо картка вже є, то її можна підв’язати до "Дії".

Сама програма дасть можливість додатково підтримати український мікро- та середній бізнес, адже цю тисячу можна буде витратити лише на певні види послуг. Також ці гроші можна буде задонатити на підтримку Збройних сил України.

Крім того, у "Дії" можна переглядати історію нарахованого та виплаченого кешбеку.

Нагадаємо, 29 жовтня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пояснив, яка мета виплат і що можна купити за "тисячу Зеленського".

28 жовтня в Мінекономіки пояснили, звідки в бюджеті гроші на виплату "тисячі Зеленського" для українців.