"Тисяча Зеленського": у Мінекономіки пояснили, звідки в бюджеті гроші на виплату для українців

Ініціатива спрямована на підтримку українців в умовах зростаючого фінансового навантаження і підготовки до зимового періоду.

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Кожен громадянин України отримає 1000 гривень на віртуальну картку "Національного Кешбеку" для покриття основних потреб. Ці кошти були надані міжнародними донорами, і через суворі умови їхнього використання вони не можуть бути використані для військових видатків або на потреби оборони. Про це розповів перший заступник міністра економіки Олексій Соболєв в ефірі одного з телеканалів "Ми Україна".

Ці кошти не призначені для військових витрат, оскільки вони виділені міжнародними донорами. Допомогу можна використовувати для оплати комунальних послуг, купівлі медикаментів, транспортних витрат і підтримки збройних сил України через добровільні пожертви.

Програма розпочнеться на початку грудня 2024 року, і кошти можна буде отримати на спеціальну віртуальну картку "Національного кешбеку".

Перший заступник міністра економіки Олексій Соболєв заявив, що ця ініціатива спрямована на підтримку українців в умовах зростаючого фінансового навантаження і підготовки до зими. За словами Соболєва, фінансування програми не є додатковим — кошти виділено з наявних бюджетних програм із можливістю перенаправлення на інші цілі.

Ці кошти були надані міжнародними донорами, і через суворі умови їхнього використання вони не можуть бути використані для військових витрат або на потреби оборони.

"Важливо розуміти, що це не нові кошти, а гроші, які є в наявних програмах. Ми перенаправляємо їх із тих проєктів, де вони не будуть використані до кінця року", — зазначив Соболєв. Крім того, Соболєв підкреслив, що ця виплата доступна кожному громадянину незалежно від віку чи соціального статусу, а також нарахування можна буде оформити на дітей.

Виплату можна буде отримати на віртуальну картку "Національного Кешбеку", яку просто відкрити через застосунок "Дія". Після оформлення українці зможуть використовувати кошти протягом зимових місяців — грудня, січня та лютого. Гроші матимуть спеціальне призначення, що означає, що їх можна буде витрачати лише на певні категорії видатків, як-от оплата комунальних послуг, купівля медикаментів, транспорт, мобільний зв'язок та придбання українських книжок.

Нагадаємо, голова комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк заявила, що національна програма "Купуй українське" здатна акумулювати для української економіки до 60 мільярдів доларів.

Своєю чергою народний депутат Ярослав Железняк вказав на те, що для отримання кешбеку від держави людина має "прикріпити" в "Дії" одну зі своїх банківських карток, у такий спосіб дозволивши державі бачити всі транзакції з неї.