"Тысяча Зеленского": в Минэкономики объяснили, откуда в бюджете деньги на выплату для украинцев

Инициатива направлена на поддержку украинцев в условиях растущей финансовой нагрузки и подготовки к зимнему периоду.

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Каждый гражданин Украины получит 1000 гривен на виртуальную карту "Национального Кэшбека" для покрытия основных нужд. Эти средства были предоставлены международными донорами, и из-за строгих условий их использования они не могут быть использованы для военных расходов или на нужды обороны. Об этом рассказал первый заместитель министра экономики Алексей Соболев в эфире одного из телеканалов "Ми Україна".

Эти средства не предназначены для военных расходов, так как они выделены международными донорами. Помощь можно использовать для оплаты коммунальных услуг, покупки медикаментов, транспортных расходов и поддержки вооруженных сил Украины через добровольные пожертвования.

Программа начнется в начале декабря 2024 года, и средства можно будет получить на специальную виртуальную карту "Национального кэшбека".

Первый заместитель министра экономики Алексей Соболев заявил, что данная инициатива направлена на поддержку украинцев в условиях увеличивающейся финансовой нагрузки и подготовки к зиме. По словам Соболева, финансирование программы не является дополнительным — средства выделены из существующих бюджетных программ с возможностью перенаправления на другие цели.

Эти средства были предоставлены международными донорами, и из-за строгих условий их использования они не могут быть использованы для военных расходов или на нужды обороны.

"Важно понимать, что это не новые средства, а деньги, которые есть в существующих программах. Мы перенаправляем их из тех проектов, где они не будут использованы до конца года", – отметил Соболев. Кроме того, Соболев подчеркнул, что эта выплата доступна каждому гражданину независимо от возраста или социального статуса, а также начисления можно будет оформить на детей.

Выплату можно будет получить на виртуальную карту "Национального Кэшбека", которую просто открыть через приложение "Дія". После оформления украинцы смогут использовать средства в течение зимних месяцев — декабря, января и февраля. Деньги будут иметь специальное назначение, что означает, что их можно будет тратить только на определенные категории расходов, такие как оплата коммунальных услуг, покупка медикаментов, транспорт, мобильная связь и приобретение украинских книг.

Напомним, глава комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк заявила, что национальная программа "Покупай украинское" способна аккумулировать для украинской экономики до 60 миллиардов долларов.

В свою очередь народный депутат Ярослав Железняк указал на то, что для получения кэшбэка от государства человек должен "прикрепить" в "Дії" одну из своих банковских карт, тем самым позволив государству видеть все транзакции с нее.