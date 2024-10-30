"Тысяча Зеленского": как открыть карточку для получения государственной выплаты (видео)

Средства будут поступать не на банковскую карту, а на виртуальную карту "Национального кэшбэка". В "Дії" также можно просматривать историю начисленного и выплаченного кэшбэка.

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Карточку для получения государственной помощи в размере одной тысячи гривен, которую анонсировал президент Украины Владимир Зеленский, нужно открывать через приложение "Дія". Пошаговая видеоинструкция по открытию карты обнародована на YouTube-канале "Дія".

Отметим, что выплаты будут поступать не на банковскую карту, а на карту "Национального кэшбэка" — это виртуальная карта, которую можно открыть через "Дію".

Для того, чтобы открыть карту, необходимо осуществить следующие шаги:

зайти в приложение "Дія";

выбрать раздел "Национальный кэшбек";

нажать на "Открыть карту для выплат";

"Дія" предложит перечень банков для открытия карты. Если карта уже есть, то ее можно подвязать к "Дії".

Сама программа даст возможность дополнительно поддержать украинский микро- и средний бизнес, ведь эту тысячу можно будет потратить только на определенные виды услуг. Также эти деньги можно будет задонатить на поддержку Вооруженных сил Украины.

Кроме того, в "Действии" можно просматривать историю начисленного и выплаченного кэшбэка.

Напомним, 29 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил, какова цель выплат и что можно купить за "тысячу Зеленского".

28 октября в Минэкономики объяснили, откуда в бюджете деньги на выплату "тысячи Зеленского" для украинцев.