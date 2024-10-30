1000 грн от Зеленского: как получить, кому и когда заплатят

Каждому украинцу, вне зависимости от возраста и социального статуса, выплатят по тысяче гривен в качестве финансовой поддержки на зиму. Средства будут зачислять на виртуальную карту "Национальный кэшбек", которую можно будет оформить через "Дію". Инициатива Владимира Зеленского вызвала неоднозначную реакцию среди экспертов и обычных граждан.

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Не так давно стало известно, что в декабре украинцы смогут получить очередную "тысячу Зеленского". Фокус разобрался с тем, как получить выплату, кому ее заплатят и когда деньги поступят на карты украинцев.

"Тысяча Зеленского" — что это такое

Финансовую помощь украинцам было решено оказать, чтобы поддержать их в период зимы, которая, вероятно, будет сложной из-за рисков отключения электроэнергии. Получить 1000 грн можно будет до конца февраля 2025 года.

Число людей, живущих за чертой бедности в Украине, сейчас достигает 30%. Уровень безработицы — около 14%, внутренних переселенцев почти 3,5 млн человек, около 6,4 млн из 10 млн пенсионеров получают пенсии до 5 тыс. грн. Именно для этих людей финансовая помощь будет актуальной, считают разработчики программы. Если семья, к примеру, состоит из трех людей, то 3000 грн будет вполне достаточно, чтобы оплатить коммунальные услуги за месяц.

"Тысяча Зеленского" — откуда в бюджете деньги на выплаты украинцам

Выплата 1000 грн не потребует дополнительных расходов госбюджета, заверяют в Минэкономики.

Эти средства были предоставлены международными донорами, и из-за строгих условий их использования они не могут быть использованы для военных расходов или на нужды обороны.

"Тысяча Зеленского" — куда можно потратить деньги

Расходовать средства можно будет на те же цели, что и кешбэк: оплата коммуналки, билеты на концерты и театральные спектакли, лекарства украинского производства, книги. Можно будет также перечислять 1000 грн на нужды армии. Напрямую на армию эти средства правительство не может направить, поскольку они поступают в бюджет от доноров и не предназначены на военные расходы. А через "єПідтримка" донатить на армию будет можно, поскольку деньги будут уже не донорскими, а украинских граждан.

По словам заместителя министра экономики Алексея Соболева, средства украинцы смогут потратить в течение зимы.

"Это одна тысяча гривен на человека, независимо от возраста и социального статуса. Использовать можно в течение декабря, января, февраля. Выплаты будут поступать на карту "Национального кэшбека". Это виртуальная карточка, которую можно открыть через Дію", — объяснил Соболев.

"Тысяча Зеленского" — кто получит деньги

Выплаты положены всем украинцам — даже детям. Исключение составляет одна категория — те, кто постоянно проживает за границей.

Так, после регистрации и подачи заявки в мобильном приложении "Дія" система проверит местоположение заявителя, что является необходимым условием для получения помощи. Граждане, находящиеся за границей в статусе беженцев, не смогут претендовать на эту финансовую поддержку. Это ограничение связано с целевой природой программы, ориентированной на украинцев, которые остаются в стране и наиболее остро испытывают последствия войны.

"Тысяча Зеленского" — куда и когда зачислят деньги

Тысячу гривен в рамках программы "єПідтримка", которую анонсировал президент Украины Владимир Зеленский, будут начислять на карту "Национального кешбеку", которую можно открыть в "Дії".

Алексей Соболев объяснял, что окончательная сумма этой программы будет зависеть от числа украинцев, которые захотят воспользоваться ею, упомянув, что предыдущая поддержка во время коронавируса стоила примерно 8 миллиардов гривен.

Первые выплаты украинцы смогут получить уже с 1 декабря.

При этом важно отметить, что украинцы не смогут получить "тысячу Зеленского" на обычные карты, только на карту "Национальный кэшбек".

Как открыть карту "Национальный кэшбек"

Это виртуальная карта, которую можно открыть через "Дію":

для этого зайдите в приложение "Дія" и выберите "Национальный кэшбек";

нажмите кнопку "Открыть карту для выплат";

"Дія" предложит перечень банков для открытия карты. Если карта уже есть, ее можно подвязать к "Дії".

Также в "Дії" можно просматривать историю начисленного и выплаченного кэшбека.

Важно отметить, что большинство украинцев слышали о государственной инициативе с 1 декабря выплатить каждому по 1 000 гривен социальной помощи, однако не считают, что это как-то повлияет на их материальное положение. Эмоции относительно дополнительной выплаты, согласно опросу, у украинцев неоднозначные. Почти 40% удивлены новостью, примерно по 25-27% испытывают раздражение, недоверие, возмущение и стыд. Заинтересованы новой помощью 26,5%, радость почувствовали 15,3%.

Напомним, что в конце августа стало известно, что кэшбек можно оформить со 2 сентября можно оформить через мобильное приложение "Дія". Согласно этой программе граждане должны получать 10% компенсации от покупки товаров украинского производства.

Глава комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк заявила, что национальная программа "Покупай украинское" способна аккумулировать для украинской экономики до 60 миллиардов долларов.