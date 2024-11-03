"Тысяча Зеленского": в Минэкономики посоветовали украинцам задонатить деньги на ВСУ

По словам вице-премьер-министра Юлии Свириденко, каждый украинец сможет поддержать армию через благотворительные фонды и волонтерские организации.

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Новая зимняя программа "еПоддержка", которая стартует 1 декабря, может стать важным источником помощи украинской армии. Первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко во время встречи с волонтерами и благотворительными фондами призвала украинцев направлять полученные средства от государства на нужды ВСУ.

По словам Свириденко, Украина имеет два основных направления расходов: оборона и социальные выплаты.

"Сектор обороны и зарплаты военных — это основной приоритет для финансирования. Благодаря зимней программе "еПоддержка", каждый, кто получит 1000 грн от государства — сможет поддержать этими средствами армию через благотворительные фонды и волонтерские организации", — заявила министр.

Средства будут поступать на карту "Национальный кэшбек", после чего их можно будет использовать на дроны или РЭБы для армии.

Свириденко поблагодарила волонтеров и призвала активнее рассказывать о возможностях программы. По ее словам, военные и благотворители уже призывают украинцев донатить эти средства на армию, особенно учитывая то, что уровень донатов, по ее словам, сейчас снизился.

"Я вижу правильную коммуникацию от военной среды — если ты не знаешь как потратить тысячу, или она тебе не нужна — открой карточку "Национальный кэшбек" и задонать на ВСУ. Фонд "Вернись живым" уже активно призывает к тому, чтобы Национальный кэшбек стал национальным донатом. Решение тратить "еПоддержка" на армию чрезвычайно важно, потому что, к сожалению, сейчас уровень донатов ниже, чем в начале вторжения", — пояснила она.

Напомним, по поручению президента Владимира Зеленского, с 1 декабря украинцы смогут получить 1000 гривен на карту "Национальный кэшбек", которую можно открыть в 12 банках и активировать через "Дію". Получить средства можно будет в течение зимы — декабрь, январь, февраль. А потратить — на коммунальные услуги, транспорт, книги, культуру или на помощь ВСУ.

28 октября первый заместитель министра экономики Алексей Соболев объяснил, что деньги на выплату украинцам по 1000 гривен были предоставлены международными донорами. По его словам, из-за строгих условий использования этих средств, они не могут быть направлены на военные расходы.