"Тисяча Зеленського": у Мінекономіки порадили українцям задонатати гроші на ЗСУ

За словами віцепрем'єр-міністерки Юлії Свириденко, кожен українець зможе підтримати армію через благодійні фонди та волонтерські організації.

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Нова зимова програма "єПідтримка", що стартує 1 грудня, може стати важливим джерелом допомоги українській армії. Перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко під час зустрічі з волонтерами та благодійними фондами закликала українців направляти отримані кошти від держави на потреби ЗСУ.

За словами Свириденко, Україна має два основних напрямки витрат: оборона та соціальні виплати.

"Сектор оборони та зарплати військових — це основний пріоритет для фінансування. Завдяки зимовій програмі "єПідтримка", кожен, хто отримає 1000 грн від держави — зможе підтримати цими коштами армію через благодійні фонди та волонтерські організації", — заявила міністерка.

Кошти надходитимуть на картку "Національний кешбек", після чого їх можна буде використати на дрони чи РЕБи для армії.

Свириденко подякувала волонтерам і закликала активніше розповідати про можливості програми. За її словами, військові та благодійники вже закликають українців донатити ці кошти на армію, особливо зважаючи на те, що рівень донатів, за її словами, зараз знизився.

"Я бачу правильну комунікацію від військового середовища — якщо ти не знаєш як витратити тисячу, або вона тобі не потрібна — відкрий картку "Національний кешбек" та задонать на ЗСУ. Фонд "Повернись живим" вже активно закликає до того, щоб Національний кешбек став національним донатом. Рішення витрачати "єПідтримка" на армію надзвичайно важливе, бо, на жаль, зараз рівень донатів нижчий ніж на початку вторгнення", — пояснила вона.

Нагадаємо, за дорученням президента Володимира Зеленського, з 1 грудня українці зможуть отримати 1000 гривень на картку "Національний кешбек", яку можна відкрити у 12 банках і активувати через "Дію". Отримати кошти можна буде протягом зими — грудень, січень, лютий. А витратити — на комунальні послуги, транспорт, книги, культуру або на допомогу ЗСУ.

28 жовтня перший заступник міністра економіки Олексій Соболєв пояснив, що гроші на виплату українцям по 1000 гривень були надані міжнародними донорами. За його словами, через суворі умови використання цих коштів, вони не можуть бути спрямовані на військові видатки.