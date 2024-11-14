"Тысяча Зеленского": стало известно, откуда будут брать средства

Для финансирования программы планируют использовать остаток средств из Фонда безработицы.

Финансовую поддержку в размере тысячи гривен, обещанную президентом Владимиром Зеленским каждому украинцу, планируют выделить из средств Фонда безработицы. Ранее 10 миллиардов гривен из этого фонда уже перевели в специальный фонд государственного бюджета, и часть этих средств еще доступна. Об этом глава парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа ("Слуга народа") заявила в интервью изданию "Forbes Ukraine".

По ее мнению, выделенных средств может оказаться достаточно, так как не все граждане обратятся за помощью. Пидласа напомнила, что в начале 2024 года из Фонда безработицы в специальный фонд государственного бюджета было переведено 10 млрд грн, из которых часть еще не использована. Эти средства предполагалось направить на программы:

поддержку внутреннего спроса на отечественные товары и услуги (национальный кэшбек) – 3 млрд грн;

"инвест-няни" – 3 млрд грн;

компенсацию расходов на гуманитарное разминирование – 2 млрд грн;

частичной компенсации стоимости покупки сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства – 1 млрд грн;

индустриальные парки – 1 млрд грн;

"Из 10 млрд грн остались неиспользованными 9,3 млрд. Из этих средств будут покрывать тысячу до конца 2024-го. Возможно, на 2025 год тоже останутся деньги. В зависимости от количества людей, которые захотят ее взять", – объяснила Пидласа.

Для финансирования программы "Тысяча от Зеленского" планируют использовать остаток средств из Фонда безработицы, предположительно около 5 миллиардов гривен.

"Когда говорят, что 1000 грн возьмут 30 млн человек и это будет стоить 30 млрд грн, я не соглашаюсь. Думаю, будет гораздо меньше", – признается Пидласа. В то же время, по данным Forbes Ukraine, по расчетам правительства, для участия в программе поступит до 15 млн заявок.

Подать заявку на помощь можно будет через приложение "Дія" зимой — с декабря 2024 года по февраль 2025 года. Средства будут перечислены на карту "Национального кэшбэка". Если у вас уже есть такая карта, в "Дії" нужно будет выбрать опцию "Получить 1000 грн", которая пока еще недоступна.

Напомним, по поручению президента Владимира Зеленского, с 1 декабря украинцы смогут получить 1 000 гривен на карту "Национальный кэшбек", которую можно открыть в 12 банках и активировать через "Дію". Получить средства можно будет в течение зимы — декабрь, январь, февраль. А потратить — на коммунальные услуги, транспорт, книги, культуру или на помощь ВСУ.

28 октября первый заместитель министра экономики Алексей Соболев объяснил, что деньги на выплату украинцам по 1 000 гривен были предоставлены международными донорами. По его словам, из-за строгих условий использования этих средств, они не могут быть направлены на военные расходы.