У Монобанку почалися збої в роботі додатка: до чого тут "Тисяча Зеленського"

Користувачі скаржаться, що додаток банку відкривається, але багато його функцій поки що недоступні.

У неділю, 1 грудня, Monobank зіткнувся з тимчасовими збоями в роботі додатків і сервісів. Це сталося через різке збільшення навантаження на систему, викликане виплатами "Зимової підтримки" і високою активністю клієнтів в останній день місяця. Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський, зазначивши, що команда вже працює над усуненням проблем.

За його словами, команда банку усвідомлює проблему і докладає зусиль для якнайшвидшого відновлення роботи сервісів.

"Сьогодні з виплатою зимової тисячі та закриттям місяця, мабуть, приляжемо ненадовго", — йдеться в повідомленні.

У зв'язку з виплатами клієнти почали активно оформляти заявки на отримання коштів через застосунок "Дія". Причому користувачі помітили, що застосунок банку відкривається, але багато його функцій поки недоступні.

Як зазначили в "Обозревателе", Monobank регулярно стикається з навантаженнями під час пікових подій, але оперативно усуває збої. Було також зазначено, що власники карток банку зможуть поповнювати їх у відділеннях "Укрпошти" без комісії. Це стало першим прикладом співпраці банку з державним підприємством і ще одним кроком до розширення зручності для клієнтів.

Раніше ми повідомляли про те, як працюватиме механізм отримання "Тисячі Зеленського". Допомога нараховуватиметься на спеціальний рахунок, при цьому деякі громадяни можуть її отримати не через "Дію", а через Укрпошту. Серед них — пенсіонери, особи з інвалідністю I і II групи, а також громадяни, які отримують соціальну допомогу, зокрема й у прифронтовій зоні.

Нагадаємо, за дорученням глави держави Володимира Зеленського, з 1 грудня українці зможуть отримати 1 000 гривень на картку "Національний кешбек", яку можна відкрити у 12 банках і активувати через "Дію".