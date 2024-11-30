Українці зможуть отримати "тисячу Зеленського" через Укрпошту: кому заплатять

Виплати здійснюватимуться через листонош, стаціонарні та пересувні відділення Укрпошти.

У грудні цього року українці зможуть отримати нову допомогу від держави. "Тисяча Зеленського" нараховуватиметься на спеціальний рахунок. Про це йдеться у пресслужбі компанії.

Деякі громадяни можуть отримати "тисячу Зеленського" не через Дію. Цим людям надається опція оформити виплату через Укрпошту, повідомляє 24 Канал із посиланням на

"Ми раді долучитися до ініціатив, які роблять життя для українців трохи простішим у ці часи, і доставити трохи позитивних емоцій та щось святкове до столу напередодні різдвяних свят", — заявив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Хто зможе отримати виплати через Укрпошту:

пенсіонери;

особи з інвалідністю I і II групи;

громадяни, які отримують соцдопомогу (зокрема, у прифронтовій зоні).

"Виплати здійснюватимуться через листонош, стаціонарні та пересувні відділення Укрпошти, що особливо важливо для маломобільних громадян та мешканців сільської місцевості", — зазначає Укрпошта.

Механізм оформлення цієї допомоги ще не визначено. Деталі Укрпошта повідомить пізніше.

Нагадаємо, що українські пенсіонери віком від 70 років, які отримують виплати, менші за 10 340,35 грн, отримають додаткову надбавку до своїх пенсій з 1 травня. Пенсіонери отримуватимуть додаткові кошти щомісяця після досягнення відповідного віку. Перерахунок відбудеться автоматично.