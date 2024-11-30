Украинцы смогут получить "тысячу Зеленского" через Укрпочту: кому заплатят

Выплаты будут осуществляться через почтальонов, стационарные и передвижные отделения Укрпочты.

В декабре этого года украинцы смогут получить новую помощь от государства. "Тысяча Зеленского" будет начисляться на специальный счет. Об этом говорится в пресс-службе компании.

Некоторые граждане могут получить "тысячу Зеленского" не через Дию. Этим людям предоставляется опция оформить выплату через Укрпочту, сообщает 24 Канал со ссылкой на

"Мы рады присоединиться к инициативам, которые делают жизнь для украинцев немного проще в эти времена, и доставить немного положительных эмоций и что-то праздничное к столу накануне рождественских праздников", — заявил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Кто сможет получить выплаты через Укрпочту:

пенсионеры;

лица с инвалидностью I и II группы;

граждане, получающие соцпомощь (в частности, в прифронтовой зоне).

"Выплаты будут осуществляться через почтальонов, стационарные и передвижные отделения Укрпочты, что особенно важно для маломобильных граждан и жителей сельской местности", – отмечает Укрпочта.

Механизм оформления этой помощи еще не определен. Детали Укрпочта сообщит позже.

Напомним, что украинские пенсионеры в возрасте от 70 лет, которые получают выплаты менее 10 340,35 грн, получат дополнительную прибавку к своим пенсиям с 1 мая. Пенсионеры будут получать дополнительные средства ежемесячно после достижения соответствующего возраста. Перерасчет произойдет автоматически.в