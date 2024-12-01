В Монобанке начались сбои в работе приложения: причем здесь "Тысяча Зеленского"

Пользователи жалуются, что приложение банка открывается, но многие его функции пока недоступны.

В воскресенье, 1 декабря, Monobank столкнулся с временными сбоями в работе приложений и сервисов. Это произошло из-за резкого увеличения нагрузки на систему, вызванной выплатами "Зимней поддержки" и высокой активностью клиентов в последний день месяца. Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский, отметив, что команда уже работает над устранением проблем.

По его словам, команда банка осознает проблему и прилагает усилия для скорейшего восстановления работы сервисов.

"Сегодня с выплатой зимней тысячи и закрытием месяца, пожалуй, приляжем ненадолго", – говорится в сообщении.

В связи с выплатами клиенты начали активно оформлять заявки на получение средств через приложение "Дія". Причем пользователи заметили, что приложение банка открывается, но многие его функции пока недоступны.

Как отметили в "Обозревателе", Monobank регулярно сталкивается с нагрузками во время пиковых событий, но оперативно устраняет сбои. Было также отмечено, что держатели карт банка смогут пополнять их в отделениях "Укрпочты" без комиссии. Это стало первым примером сотрудничества банка с государственным предприятием и еще одним шагом к расширению удобства для клиентов.

Ранее мы сообщали о том, как будет работать механизм получения "Тысячи Зеленского". Помощь будет начисляться на специальный счет, при этом некоторые граждане могут ее получить не через "Дию", а через Укрпочту. В их числе — пенсионеры, лица с инвалидностью I и II группы, а также граждане, получающие социальную помощь, в том числе и в прифронтовой зоне.

Напомним, по поручению главы государства Владимира Зеленского, с 1 декабря украинцы смогут получить 1 000 гривен на карту "Национальный кэшбек", которую можно открыть в 12 банках и активировать через "Дію".