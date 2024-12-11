Тысяча Зеленского: украинцы жалуются на проблемы с банком

В сети граждане сообщают, что банк отказывает им в оплате услуг, например, за приобретение книг, но без проблем переводит оплату за комуслуги.

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Украинцы, которые уже оформили заявки на получение средств по программе "Зимняя еПоддержка" так называемую "тысячу Зеленского", начали получать их. Впрочем. у некоторых возникли проблемы с оплатой товаров — банк отказывается проводить транзакции. Об этом рассказал в сети журналист издания "Украинские новости" Денис Гороховский.

"Пытался купить книжки за тысячу Зеленского. Был послан Приватбанком. Отличное начало", — написал он.

В комментариях под его публикацией другие пользователи тоже сообщили, что столкнулись с такой же проблемой. Впрочем, некоторые отметили, что оплата за коммунальные услуги "тысячей Зеленского" прошла без проблем.

Сам Гороховский впоследствии сообщил, что он таки "победил систему" и его оплата тоже прошла.

Между тем некоторые украинцы — получатели "Зимней еПоддержки" нашли способ, как обналичить деньги. Об этом сообщил CEO сервиса EasyPay UA Алексей Авраменко на своей странице в Facebook.

"К сожалению, мы были вынуждены отключить функцию "возврат денег" для абонентов Vodafone и Life. Поскольку есть "особо умные" украинцы, которые решили таким образом опорочить идею 1000 грн "Зимней еПоддержки" сервис не будет работать для всех, из-за не целевого использования государственной помощи", — написал он.

Напомним, что граждане, которые получают субсидии или пенсии через Укрпочту, смогут получить "тысячу Зеленского". Однако им не будут выданы наличные в рамках программы. Это условная тысяча гривен, которую начислено 2 миллионам украинцев, и они ее должны потратить на тот перечень услуг, который определен правительством.

Ранее сообщалось, что по поручению главы государства Владимира Зеленского, с 1 декабря украинцы смогут получить 1 000 гривен на карту "Национальный кэшбек", которую можно открыть в 12 банках и активировать через "Дію".