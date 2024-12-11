Тисяча Зеленського: українці скаржаться на проблеми з банком

В мережі громадяни повідомляють, що банк відмовляє їм в оплаті послуг, наприклад, за придбання книг, але без проблем переводить оплату за компослуги.

Related video

Українці, які вже оформили заявки на отримання коштів за програмою "Зимова єПідтримка" т- ак звану "тисячу Зеленського", почали отримувати їх. Втім, у деяких громадян виникли проблеми з оплатою товарів — банк відмовляється проводити транзакції. Про це розповів в мережі журналіст видання "Українські новини" Денис Гороховський.

"Намагався купити книжки за тисячу Зеленського. Був посланий ПриватБанком. Відмінний початок", — написав він.

В коментарях під його публікацією інші дописувачі теж повідомили, що зіткнулися з такою ж проблемою. Втім, деякі зазначили, що оплата за комунальні послуги "тисячею Зеленського" пройшла без проблем.

Сам Гороховський згодом повідомив, що він таки "переміг систему", тож його оплата теж пройшла.

Між тим деякі українці, отримувачі "Зимової єПідтримки", знайшли спосіб, як перевести гроші у готівку. Про це повідомив CEO сервісу EasyPay UA Олексій Авраменко на своїй сторінці в Facebook.

"На жаль, ми були змушені вимкнути функцію "повернення грошей" для абонентів Vodafone та Life. Оскільки є "особливо розумні" українці, які вирішили в такий спосіб спаплюжити ідею 1000 грн "Зимової єПідтримки", сервіс не буде працювати для всіх, через нецільове використання державної допомоги", — написав він.

Нагадаємо, що громадяни, які отримують субсидії або пенсії через Укрпошту, зможуть отримати "тисячу Зеленського". Однак їм не буде видано готівку в межах програми. Це умовна тисяча гривень, яку нараховано 2 мільйонам українців, і вони її мають витратити на той перелік послуг, який визначено урядом.

Раніше повідомлялося, що за дорученням глави держави Володимира Зеленського, з 1 грудня українці зможуть отримати 1 000 гривень на картку "Національний кешбек", яку можна відкрити у 12 банках і активувати через "Дію".