Тысяча Зеленского: как оформить и получить выплату украинцам с кнопочным телефоном

Украинцы получат пластиковую карточку, которой можно рассчитаться за товары, лекарства и оплатить коммунальные услуги. Снять наличные с нее не удастся.

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Украинцы, которые не имеют смартфонов, могут оформить и получить 1000 гривен зимней еПоддержки даже если имеют кнопочный телефон. Об этом пишет издание "На пенсии" со ссылкой на полученный комментарий от Приватбанка.

"Если у вас кнопочный телефон, то можно обращаться в банк, чтобы подать заявление на оформление банковского счета, на который придет "тысяча от Зеленского". Специалист по обслуживанию клиентов в любом отделении поможет вам это сделать. С собой нужно иметь паспорт, идентификационный код и мобильный телефон", — говорится в сообщении.

Когда карта будет готова, работник банка позвонит клиенту и сообщит, когда можно прийти в отделение и ее получить.

"Это будет физическая пластиковая карта, которой можно рассчитаться за украинские товары, лекарства, оплату коммунальных услуг. Снять наличные с нее не удастся", — рассказали в Приватбанке.

Сейчас в финансовом учреждении пока продолжается оформление карточек, но их еще не выдают.

Напомним, что ранее украинцы, которые уже оформили заявки на получение средств по программе "Зимняя еПоддержка" так называемую "тысячу Зеленского", начали получать их. Впрочем, у некоторых граждан возникли проблемы с оплатой товаров — банк отказывается проводить транзакции.

Также сообщалось, что граждане, которые получают субсидии или пенсии через Укрпочту, смогут получить "тысячу Зеленского". Однако им не будут выданы наличные в рамках программы.