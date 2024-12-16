Тисяча Зеленського: як оформити та отримати виплату українцям із кнопковим телефоном

Українці отримають пластикову картку, якою можна розрахуватися за товари, ліки та сплатити комунальні послуги. Зняти готівку з неї не вдасться.

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Українці, які не мають смартфонів, можуть оформити та отримати 1 000 гривень зимової єПідтримки навіть якщо мають кнопковий телефон. Про це пише видання "На пенсії" з посиланням на отриманий коментар від ПриватБанку.

"Якщо у вас кнопковий телефон, то можна звертатися до банку, щоб подати заяву на оформлення банківського рахунку, на який прийде "тисяча від Зеленського". Спеціаліст із обслуговування клієнтів у будь-якому відділенні допоможе вам це зробити. Із собою потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код і мобільний телефон", — йдеться в повідомленні.

Коли картка буде готова, працівник банку зателефонує клієнтові і повідомить, коли можна прийти до відділення та отримати її.

"Це буде фізична пластикова картка, якою можна розрахуватися за українські товари, ліки, оплату комунальних послуг. Зняти готівку з неї не вдасться", — розповіли у ПриватБанку.

Зараз у фінансовій установі поки що триває оформлення карток, але їх ще не видають.

Нагадаємо, раніше українці, які вже оформили заявки на отримання коштів за програмою "Зимова єПідтримка", так звану "тисячу Зеленського", почали отримувати їх. Втім, у деяких громадян виникли проблеми з оплатою товарів — банк відмовляється проводити транзакції.

Також повідомлялося, що громадяни, які отримують субсидії або пенсії через Укрпошту, зможуть отримати "тисячу Зеленського". Однак їм не буде видано готівку в межах програми.