До якої дати потрібно використовувати "тисячу Зеленського": відома точна дата

Кошти надходять на рахунок для "Національного кешбеку", відповідно, витратити їх можна на обмежений перелік товарів і послуг.

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Подання заявок на отримання "тисячі Зеленського" розпочалося 1 грудня 2024 року. Оформити цю допомогу можна і зараз. Заявки прийматимуть до кінця зими, тобто, до 28 лютого 2025 року. Використати "тисячу Зеленського" можна до кінця 2025 року. Про це йдеться на порталі "Дія".

Кошти надходять на рахунок для "Національного кешбеку". Відповідно, витратити їх можна на обмежений перелік товарів і послуг, зокрема на:

комунальні послуги;

послуги зв'язку;

медичні послуги (в тому числі й ветеринарні);

юридичні послуги;

спорт;

розваги;

освіта;

благодійність;

купівлю військових облігацій тощо.

"У складний зимовий період держава підтримає кожного українця, який перебуває на підконтрольній Україні території. У застосунку Дія громадяни вже можуть подати заяву на отримання тисячі гривень соціальної підтримки, зокрема на отримання підтримки для своїх неповнолітніх дітей", — заявила перша віцепрем'єр-міністерка України — міністерка економіки Юлія Свириденко.

Зараз оформити "тисячу Зеленського" можна також на Укрпошті в банках-партнерах.

Нагадаємо, що раніше українці, які вже оформили заявки на отримання коштів за програмою "Зимова еПідтримка", так звану "тисячу Зеленського", почали отримувати їх. Утім, у деяких громадян виникли проблеми з оплатою товарів — банк відмовляється проводити транзакції.

Також повідомлялося, що громадяни, які отримують субсидії або пенсії через "Укрпошту", зможуть отримати "тисячу Зеленського". Однак їм не буде видано готівку в межах програми.