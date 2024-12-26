Украинцам позже выплатят кэшбек за ноябрь и декабрь: когда можно получить деньги

Так почти 700 тысяч граждан не получили выплаты из-за того, что вовремя не активировали карты для выплаты кэшбека.

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В ноябре правительство Украины выплатило гражданам 232 миллиона гривен в виде кэшбэка, что почти в два раза превышает показатели октября. При этом число получателей кэшбэка увеличилось на 800 тысяч, демонстрируя высокий интерес украинцев к данной программе. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Однако выплата кэшбека за декабрь и январь состоится в конце февраля 2025 года. В ведомстве объяснили, что это связано с особенностями бюджетного процесса.

"Все начисленные средства будут выплачены в полном объеме", – заверили украинцев.

В Минсоцполитики подчеркнули, что для своевременного получения кэшбэка необходимо активировать карту для выплат в приложении "Дія", где также можно отслеживать начисления. Около 700 тысяч граждан не получили выплаты, поскольку не активировали карты вовремя или накопили менее 2 гривен.

Отметим, что система кэшбека еще до введения в действие вызвала существенную дискуссию. Именно поэтому еще в начале мая Фокус разбирался, в чем его специфика и будет ли на пользу этот проект.

В конце августа стало известно, что кэшбек можно оформить со 2 сентября можно оформить через мобильное приложение "Дія". Согласно этой программе граждане должны получать 10% компенсации от покупки товаров украинского производства.