Как задонатить деньги с карты "Национального кэшбека": простой алгоритм

10% кэшбека, начисленного за покупки украинских товаров, можно направить на благотворительность.

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Государственная программа "Национальный кэшбек" позволяет делать пожертвования на нужды ВСУ. При покупке украинских товаров на карту возвращается кэшбек, который можно направить на донаты. Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

В частности, 10% кэшбека, полученного за покупки украинских товаров, можно перечислить на благотворительность в организации, представленные в банкинге. Вот как можно помочь ВСУ с помощью программы "Национальный кэшбек":

получите карту "Национального кэшбэка" в одном из банков, поддерживающих программу; делайте покупки украинских товаров и получайте 10% кэшбэка на специальный счет; выберите благотворительный фонд из списка для перевода кэшбека в поддержку ВСУ.

Товары, на которые предоставляется кэшбек, имеют специальную отметку в виде сине-желтого штрихкода и соответствующую надпись на упаковке. Дополнительно проверить участие продукции в программе можно через приложение Дія.

Отметим, что система кэшбека еще до введения в действие вызвала существенную дискуссию. Именно поэтому еще в начале мая Фокус разбирался, в чем его специфика и будет ли на пользу этот проект.

В конце августа стало известно, что кэшбек можно оформить со 2 сентября можно оформить через мобильное приложение "Дія". Согласно этой программе граждане должны получать 10% компенсации от покупки товаров украинского производства.