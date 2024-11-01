Як задонатити гроші з картки "Національного кешбеку": простий алгоритм

10% кешбеку, нарахованого за покупки українських товарів, можна спрямувати на благодійність.

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Державна програма "Національний кешбек" дає змогу робити пожертви на потреби ЗСУ. Під час купівлі українських товарів на картку повертається кешбек, який можна спрямувати на донати. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

Зокрема, 10% кешбеку, отриманого за покупки українських товарів, можна перерахувати на благодійність в організації, представлені в банкінгу. Ось як можна допомогти ЗСУ за допомогою програми "Національний кешбек":

отримайте картку "Національного кешбеку" в одному з банків, що підтримують програму; робіть покупки українських товарів і отримуйте 10% кешбеку на спеціальний рахунок; оберіть благодійний фонд зі списку для переказу кешбеку на підтримку ЗСУ.

Товари, на які надається кешбек, мають спеціальну позначку у вигляді синьо-жовтого штрихкоду та відповідний напис на упаковці. Додатково перевірити участь продукції в програмі можна через застосунок Дія.

Зазначимо, що система кешбеку ще до введення в дію викликала суттєву дискусію. Саме тому ще на початку травня Фокус розбирався, у чому її специфіка і чи буде на користь цей проєкт.

Наприкінці серпня стало відомо, що кешбек з 2 вересня можна оформити через мобільний додаток "Дія". Згідно з цією програмою громадяни мають отримувати 10% компенсації від купівлі товарів українського виробництва.