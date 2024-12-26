Українцям пізніше виплатять кешбек за листопад і грудень: коли можна отримати гроші

Так майже 700 тисяч громадян не отримали виплати через те, що вчасно не активували картки для виплати кешбеку.

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У листопаді уряд України виплатив громадянам 232 мільйони гривень у вигляді кешбеку, що майже вдвічі перевищує показники жовтня. При цьому кількість одержувачів кешбеку збільшилася на 800 тисяч, демонструючи високий інтерес українців до цієї програми. Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

Однак виплата кешбеку за грудень і січень відбудеться наприкінці лютого 2025 року. У відомстві пояснили, що це пов'язано з особливостями бюджетного процесу.

"Усі нараховані кошти будуть виплачені в повному обсязі", — запевнили українців.

У Мінсоцполітики наголосили, що для своєчасного отримання кешбеку необхідно активувати картку для виплат у застосунку "Дія", де також можна відстежувати нарахування. Близько 700 тисяч громадян не отримали виплати, оскільки не активували картки вчасно або накопичили менше ніж 2 гривні.

Зазначимо, що система кешбеку ще до введення в дію викликала суттєву дискусію. Саме тому ще на початку травня Фокус розбирався, у чому її специфіка і чи буде на користь цей проект.

Наприкінці серпня стало відомо, що кешбек можна оформити з 2 вересня можна оформити через мобільний додаток "Дія". Згідно з цією програмою громадяни мають отримувати 10% компенсації від купівлі товарів українського виробництва.