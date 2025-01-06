Українці накопичили рекордну суму нацкешбеку за грудень, але не отримають гроші у січні

У Мінекономіки пояснили, що через особливості бюджетного процесу виплати за грудень і січень учасники програми "Національний кешбек" отримають наприкінці зими.

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Українці накопичили за грудень рекордні 436 мільйонів гривень національного кешбеку. Це на 180 мільйонів більше, ніж попереднього місяця. Виплати за грудень і січень будуть здійснені наприкінці лютого 2025 року через особливості бюджетного процесу. Про це повідомило Міністерство економіки України у понеділок, 6 січня.

Наразі програмою скористалися 4,5 мільйона громадян, які вже активували картки для отримання коштів у застосунку "Дія".

За словами першої віцепрем’єр-міністерки України — міністерка економіки України Юлії Свириденко, програма демонструє стабільне зростання.

"У грудні українці накопичили 436 мільйонів гривень кешбеку, що майже на 50 мільйонів більше, ніж держава виплатила кешбеку за попередні три місяці разом узяті. В програмі беруть участь представники різних вікових груп", — зазначила вона.

Хто бере участь у програмі?

Найактивніші користувачі — молоді люди до 45 років, що становить 57,4% учасників. Люди середнього віку (45–60 років) — 22,4%, а старші 60 років — 20,2%. Більшість учасників — жінки (62,3%), тоді як чоловіки становлять 37,7%.

За листопад 2 мільйони українців уже отримали кешбек на загальну суму 232 мільйони гривень.

Як працює програма кешбеку?

Щоб долучитися до програми, необхідно активувати картку "Національний кешбек" у "Дії". Картку можна створити через один із банків-партнерів програми.

Кешбек у розмірі 10% нараховується за покупки українських товарів із затвердженого переліку, придбаних у магазинах-учасниках програми. Такі товари мають спеціальні позначки, а магазини — наліпки, що інформують про участь у програмі.

Отримані кошти можна витратити на оплату комунальних, медичних і транспортних послуг, освіту, мобільний зв’язок, ліки, книги та іншу друковану продукцію. Також є можливість переказати кешбек на благодійність або підтримку ЗСУ.

Програма охоплює понад 1665 виробників і 360 тисяч товарів українського виробництва. До неї вже долучилися 17 банків, серед яких ПриватБанк, monobank, Ощадбанк, Sense Bank та інші.

Нагадаємо, у листопаді уряд України виплатив громадянам 232 мільйони гривень кешбеку. Це майже вдвічі більше, ніж у жовтні.

Також в Україні діє програма "Зимова єПідтримка". Оформити "тисячу Зеленського" можна до 28 лютого. Використати кошти необхідно до кінця 2025 року.