Коммунальные тарифы в Украине: что изменится с 1 февраля

В Украине не планируется повышение тарифов на коммунальные услуги, но после апреля 2024 года цены на электроэнергию, газ и воду для населения могут значительно увеличиться.

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До конца отопительного сезона в феврале в Украине не планируется повышение тарифов на коммунальные услуги. Однако после апреля 2024 года цены на электроэнергию, газ и воду для населения могут значительно увеличиться. Об этом говорится в материале издания NV.

До конца отопительного сезона в феврале в Украине не планируется повышение тарифов на коммунальные услуги. Однако после апреля 2024 года цены на электроэнергию, газ и воду для населения могут значительно увеличиться.

Так, тариф бытовым потребителям повысили с 1 июня 2023 года. По словам председателя Комиссии по регулированию рынка энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константина Ущаповского, до завершения осенне-зимнего сезона не может быть и речи о повышении тарифов.

Цена газа для бытовых потребителей, обслуживаемых Нафтогазом, останется на уровне 7,96 грн за кубометр. У других поставщиков стоимость газа будет колебаться от 7,7 грн до 9,90 грн за кубометр.

С февраля некоторые потребители начнут оплачивать обслуживание внутридомовых газовых сетей в многоквартирных домах. Например, в Киевской области средний платеж за техническое обслуживание газовых сетей с квартиры составит 320 грн. Однако эта сумма будет индивидуальной для каждого дома, в зависимости от числа квартир и особенностей сети. Тарифы на воду оставляются без изменений. Напоминаем, что в июле тарифы на услуги 34 водоканалов должны были вырасти в среднем на 32%, но повышение было отменено после критики со стороны властей.

По мнению главы НКРЭКУ Константина Ущаповского, повышение тарифа на свет в 2024 году должно быть взвешенным, максимум на 15%, ориентировочно до 3 гривен за киловатт-час.

В то же время, эксперт по жилищно-коммунальным программам Татьяны Бойко считает, что стоимость электроэнергии должна была бы вырасти минимум на 50%. А согласно прогнозу председателя Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, в следующем году электроэнергия обойдется потребителям в 5 — 6 грн за киловатт-час.

Как могут вырасти в 2024 году другие тарифы:

газ подорожает в два этапа: сначала до 11 — 13 грн за кубометр, затем — до 15 грн;

тепло и горячая вода могут подорожать на 30 — 50% в зависимости от региона, а холодная вода — на 50%.

Рост цен можно ожидать не раньше мая-июня.

Напомним, 13 января премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство выделило дополнительные 5 миллиардов гривен из резервного фонда государственного бюджета на программу "Зимняя еПоддержка".

6 января Минэкономики предупредило, что выплаты за декабрь и январь участники программы "Национальный кэшбек" получат в конце зимы.