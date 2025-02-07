Как оплатить коммуналку тысячей Зеленского: детальная инструкция

Платежки на электричество и газ можно оплатить непосредственно через сайты поставщиков.

Related video

Программа "Зимняя єПідтримка" остается актуальной. Более 60% граждан направили выплаченную тысячу гривен на оплату коммунальных услуг. Это показывает, что для многих украинцев такая помощь стала важным способом покрыть необходимые расходы на жилищно-коммунальные услуги. Об этом говорится в материале издания "Вікна".

Рассчитаться картой Национальный кэшбек можно двумя способами:

в приложении своего банка;

на портале Потребителей коммунальных услуг.

Чтобы оплатить коммунальные услуги через приложение банка, необходимо воспользоваться функцией онлайн-банкинга. Платеж можно провести через различные банки. Если вы оплачиваете впервые, потребуется ввести данные лицевых счетов и указать получателей. В дальнейшем эта информация сохранится в системе, что позволит быстро использовать готовый шаблон для оплаты.

Далее указываем показатели счетчиков за воду, газ, отопление и электроэнергию. Эти действия можно выполнить через сайты поставщиков услуг — в личных кабинетах или непосредственно на сайте банка.

Если, например, карта Национального кэшбека оформлена через ПриватБанк, переходим в приложение. И дальше действуем по следующему алгоритму:

авторизуемся в разделе Платежи;

выбираем Коммунальные платежи;

указываем реквизиты получателя – ЕГРПОУ, название предприятия или номер банковского счета (IBAN);

выбираем поставщика, вводим номер лицевого счета;

из предложенных карт выбираем карту Национального кэшбека;

добавляем платеж в корзину;

жмем Оплатить;

можно сразу же ввести адрес помещения, появятся все платежки. Среди них выбираем те, за которые хотим рассчитаться тысячей зимней поддержки.

Оплатить счета за электроэнергию и газ можно напрямую на сайтах поставщиков. Например, за потребление газа удобно рассчитаться через сайт Нафтогаз. Для этого нужно зарегистрироваться, указать лицевой счет и войти в личный кабинет. Там сразу отобразится состояние счета и доступные способы оплаты, такие как Приват24, Ощад24 и другие.

Затем потребуется перейти в приложение банка и выбрать карту Национального кэшбэка, чтобы оплатить с помощью тысячи зимней еПоддержки.

Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте, ввести адрес, ключ авторизации. На странице счетов за коммунальные услуги отметим галочками те, за которые хотим оплатить. Нажать Оплатить и выбрать банк, через который мы хотим это сделать. Ввести номер карты Национального кэшбека и нажать ок – проплата тысячей Зеленского сделана.

Напомним, 13 января премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство выделило дополнительные 5 миллиардов гривен из резервного фонда государственного бюджета на программу "Зимняя еПоддержка".

6 января Минэкономики предупредило, что выплаты за декабрь и январь участники программы "Национальный кэшбек" получат в конце зимы.