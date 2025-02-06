Тысяча Зеленского: что обязательно нужно сделать при получении выплаты

Финансовую помощь обязательно нужно добавить в декларацию о доходах и добавить информацию о банке, где открыт счет для получения выплат.

Related video

В конце 2024 года многие украинцы получили выплаты по программе "Зимова єПідтримка". Эти средства публичные служащие обязаны задекларировать согласно установленным правилам. Информация должна быть внесена отдельно в Реестр на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Об этом говорится на портале "Дія".

Если чиновник получил выплату в размере 1 000 грн в декабре 2024 года, он обязан задекларировать этот доход в ежегодной декларации, которую необходимо подать до 1 апреля. Информация указывается в разделе 11 "Доходы, в том числе подарки".

Процесс действий следующий:

в поле "Вид дохода" выбрать отметку "Другое";

в поле "Укажите, какой именно" вписать "Грошова допомога "Зимова єПідтримка";

в поле "Источник (источники) дохода" выбрать отметку "Другое физическое или юридическое лицо";

в поле "Тип лица" выбрать отметку "Юридическое лицо, зарегистрированное в Украине";

в поле "Код в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований" указать "37508596";

в поле "Наименование юридического лица" выбрать "Министерство экономики Украины".

Также необходимо отдельно указать информацию о банке, где открыт счет для получения выплат. Эти данные вносятся в раздел 12.1 "Банковские и другие финансовые учреждения, в том числе за рубежом, в которых у субъекта декларирования или членов его семьи открыты счета или хранятся деньги, другое имущество".

Отметим, когда в период пандемии коронавирусной инфекции вакцинированным украинцам выплачивали 1 000 грн помощи, эти средства не подлежали налогообложению, поскольку считались социальными выплатами (их не разрешалось монетизировать).

Зато после начала полномасштабной войны, когда "Зимова єПідтримка" трансформировалась в 6 500 грн помощи пострадавшим гражданам, обязанность декларирования должностными лицами распространилась на этот доход.

Напомним, 13 января премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство выделило дополнительные 5 миллиардов гривен из резервного фонда государственного бюджета на программу "Зимняя еПоддержка".

6 января Минэкономики предупредило, что выплаты за декабрь и январь участники программы "Национальный кэшбек" получат в конце зимы.