Тисяча Зеленського: що обов'язково потрібно зробити при отриманні виплати

Фінансову допомогу обов'язково потрібно додати в декларацію про доходи та додати інформацію про банк, де відкрито рахунок для отримання виплат.

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Наприкінці 2024 року багато українців отримали виплати за програмою "Зимова єПідтримка". Ці кошти публічні службовці зобов'язані задекларувати згідно зі встановленими правилами. Інформація має бути внесена окремо до Реєстру на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Про це йдеться на порталі "Дія".

Якщо чиновник отримав виплату в розмірі 1 000 грн у грудні 2024 року, він зобов'язаний задекларувати цей дохід у щорічній декларації, яку необхідно подати до 1 квітня. Інформацію вказують у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки".

Процес дій наступний:

у полі "Вид доходу" обрати позначку "Інше";

у полі "Вкажіть, який саме" вписати "Грошова допомога "Зимова єПідтримка";

у полі "Джерело (джерела) доходу" обрати позначку "Інша фізична або юридична особа";

у полі "Тип особи" обрати позначку "Юридична особа, зареєстрована в Україні";

у полі "Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань" зазначити "37508596";

у полі "Найменування юридичної особи" обрати "Міністерство економіки України".

Також необхідно окремо зазначити інформацію про банк, де відкрито рахунок для отримання виплат. Ці дані вносяться до розділу 12.1 "Банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, у яких у суб'єкта декларування або членів його сім'ї відкриті рахунки чи зберігаються гроші, інше майно".

Зазначимо, коли в період пандемії коронавірусної інфекції вакцинованим українцям виплачували 1 000 грн допомоги, ці кошти не підлягали оподаткуванню, оскільки вважалися соціальними виплатами (їх не дозволялося монетизувати).

Натомість після початку повномасштабної війни, коли "Зимова єПідтримка" трансформувалася в 6 500 грн допомоги постраждалим громадянам, обов'язок декларування посадовцями поширився на цей дохід.

Нагадаємо, 13 січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд виділив додаткові 5 мільярдів гривень із резервного фонду державного бюджету на програму "Зимова еПідтримка".

6 січня Мінекономіки попередило, що виплати за грудень і січень учасники програми "Національний кешбек" отримають наприкінці зими.