Тисяча Зеленського: деякі українці будуть зобов'язані повернути виплату державі

Уряд планує провести аудит і дізнатися, хто скористався держдопомогою.

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Громадяни, які залишаються на території України, можуть отримати виплати в розмірі 1 000 грн у рамках програми "Зимова єПідтримка". Якщо ж підтримку оформила людина, яка перебуває за кордоном, кошти доведеться повернути державі. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Шмигаль заявив, що уряд має намір провести аудит, щоб з'ясувати, хто отримав державну допомогу.

"Людей, які оформляють "єПідтримкуу" з-за кордону, може бути мало. Але ми все перевіримо, і такі люди, як уже було в попередні рази, будуть повертати кошти. Тому не варто зловживати цими речами", — наголосив прем'єр.

Глава уряду зазначив, що коли людина подає заявку на отримання виплати, то автоматично підтверджує, що перебуває в Україні. Водночас держава намагається стежити за цим процесом.

Вона з'явилася з ініціативи президента України Володимира Зеленського, який запропонував таким чином підтримати українців у складний період взимку. 1 тис. грн виплачується тільки раз громадянам, які живуть в Україні. Оформити виплату можна до кінця лютого 2025-го, а витратити — до кінця року.

Виплата призначена не тільки дорослим, а й дітям. Один із батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини через "Дію".

Нагадаємо, 13 січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд виділив додаткові 5 мільярдів гривень із резервного фонду державного бюджету на програму "Зимова єПідтримка".

6 січня Мінекономіки попередило, що виплати за грудень і січень учасники програми "Національний кешбек" отримають наприкінці зими.