"Тысяча Зеленского": в Кабмине рассказали, сколько украинцев уже получили деньги
По словам премьера Дениса Шмыгаля, количество заявок на получение единовременной выплаты через "Дію" превысило 10 миллионов.
По состоянию на 17 января 8,2 млн украинцев воспользовались программой "Зимняя еПоддержка" и получили единовременную выплату в 1000 гривен. Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По словам главы правительства, количество поданных заявок через мобильное приложение "Дія" превысило 10 миллионов.
"Такие цифры и результаты этой и других программ "Зимней поддержки" демонстрируют своевременность и важность инициативы. Будем и в дальнейшем расширять и совершенствовать программы поддержки в соответствии с имеющимися вызовами", — отметил премьер.
"Тысяча Зеленского": как получить
Программа "Зимняя еПоддержка" стартовала 1 декабря 2024 года. Подать заявку на выплату можно до конца февраля 2025 года. Помощь можно получить через:
- мобильное приложение "Дія";
- "Укрпочту";
- банки-партнеры.
Полученные средства можно тратить на:
- оплату коммунальных услуг;
- приобретение лекарств;
- книги;
- медицинские услуги;
- билеты на транспорт.
Также деньги можно задонатить на ВСУ. При этом полученная сумма не облагается налогом.
Средства нужно потратить до 31 декабря 2025 года.
Напомним, 13 января премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство выделило дополнительные 5 миллиардов гривен из резервного фонда государственного бюджета на программу "Зимняя еПоддержка".
6 января Минэкономики предупредило, что выплаты за декабрь и январь участники программы "Национальный кэшбек" получат в конце зимы.