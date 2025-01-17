"Тысяча Зеленского": в Кабмине рассказали, сколько украинцев уже получили деньги

По словам премьера Дениса Шмыгаля, количество заявок на получение единовременной выплаты через "Дію" превысило 10 миллионов.

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По состоянию на 17 января 8,2 млн украинцев воспользовались программой "Зимняя еПоддержка" и получили единовременную выплату в 1000 гривен. Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам главы правительства, количество поданных заявок через мобильное приложение "Дія" превысило 10 миллионов.

"Такие цифры и результаты этой и других программ "Зимней поддержки" демонстрируют своевременность и важность инициативы. Будем и в дальнейшем расширять и совершенствовать программы поддержки в соответствии с имеющимися вызовами", — отметил премьер.

"Тысяча Зеленского": как получить

Программа "Зимняя еПоддержка" стартовала 1 декабря 2024 года. Подать заявку на выплату можно до конца февраля 2025 года. Помощь можно получить через:

мобильное приложение "Дія";

"Укрпочту";

банки-партнеры.

Полученные средства можно тратить на:

оплату коммунальных услуг;

приобретение лекарств;

книги;

медицинские услуги;

билеты на транспорт.

Также деньги можно задонатить на ВСУ. При этом полученная сумма не облагается налогом.

Средства нужно потратить до 31 декабря 2025 года.

Напомним, 13 января премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство выделило дополнительные 5 миллиардов гривен из резервного фонда государственного бюджета на программу "Зимняя еПоддержка".

6 января Минэкономики предупредило, что выплаты за декабрь и январь участники программы "Национальный кэшбек" получат в конце зимы.