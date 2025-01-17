"Тисяча Зеленського": в Кабміні розповіли, скільки українців уже отримали гроші
За словами прем'єра Дениса Шмигаля, кількість заявок на отримання одноразової виплати через "Дію" перевищила 10 мільйонів.
Станом на 17 січня 8,2 млн українців скористалися програмою "Зимова єПідтримка" і отримали одноразову виплату в 1000 гривень. Про це під час засідання уряду повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
За словами глави уряду, кількість поданих заявок через мобільний додаток "Дія" перевищила 10 мільйонів.
"Такі цифри й результати цієї та інших програм "Зимової підтримки" демонструють своєчасність та важливість ініціативи. Будемо й надалі розширювати та вдосконалювати програми підтримки відповідно до наявних викликів", — зазначив прем’єр.
"Тисяча Зеленського": як отримати
Програма "Зимова єПідтримка" стартувала 1 грудня 2024 року. Подати заявку на виплату можна до кінця лютого 2025 року. Допомогу можна отримати через:
- мобільний застосунок "Дія";
- "Укрпошту";
- банки-партнери.
Отримані кошти можна витрачати на:
- оплату комунальних послуг;
- придбання ліків;
- книги;
- медичні послуги;
- квитки на транспорт.
Також гроші можна задонатити на ЗСУ. При цьому отримана сума не оподатковується.
Кошти потрібно витратити до 31 грудня 2025 року.
Нагадаємо, 13 січня прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд виділив додаткові 5 мільярдів гривень із резервного фонду державного бюджету на програму "Зимова єПідтримка".
6 січня Мінекономіки попередило, що виплати за грудень і січень учасники програми "Національний кешбек" отримають наприкінці зими.