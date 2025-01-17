"Тисяча Зеленського": в Кабміні розповіли, скільки українців уже отримали гроші

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, кількість заявок на отримання одноразової виплати через "Дію" перевищила 10 мільйонів.

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Станом на 17 січня 8,2 млн українців скористалися програмою "Зимова єПідтримка" і отримали одноразову виплату в 1000 гривень. Про це під час засідання уряду повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами глави уряду, кількість поданих заявок через мобільний додаток "Дія" перевищила 10 мільйонів.

"Такі цифри й результати цієї та інших програм "Зимової підтримки" демонструють своєчасність та важливість ініціативи. Будемо й надалі розширювати та вдосконалювати програми підтримки відповідно до наявних викликів", — зазначив прем’єр.

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Програма "Зимова єПідтримка" стартувала 1 грудня 2024 року. Подати заявку на виплату можна до кінця лютого 2025 року. Допомогу можна отримати через:

мобільний застосунок "Дія";

"Укрпошту";

банки-партнери.

Отримані кошти можна витрачати на:

оплату комунальних послуг;

придбання ліків;

книги;

медичні послуги;

квитки на транспорт.

Також гроші можна задонатити на ЗСУ. При цьому отримана сума не оподатковується.

Кошти потрібно витратити до 31 грудня 2025 року.

Нагадаємо, 13 січня прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд виділив додаткові 5 мільярдів гривень із резервного фонду державного бюджету на програму "Зимова єПідтримка".

6 січня Мінекономіки попередило, що виплати за грудень і січень учасники програми "Національний кешбек" отримають наприкінці зими.