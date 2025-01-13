"Тисяча Зеленського": уряд виділив ще кілька мільярдів на програму "Зимова єПідтримка"

За словами прем'єр-міністра, усі подані українцями заявки на допомогу будуть виконані, люди отримають кошти і зможуть їх витратити на комунальні, медичні, освітні та інші послуги.

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Кабінет Міністрів України виділив додаткові 5 мільярдів гривень із резервного фонду державного бюджету для забезпечення програми "Зимова єПідтримка". Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у понеділок, 13 січня.

За його словами, це рішення дозволить виконати всі подані заявки на отримання допомоги. Українці зможуть використати кошти на оплату комунальних послуг, медичне обслуговування, освіту та інші важливі потреби.

Глава уряду також поінформував про удосконалення механізму виплат для осіб віком старше 60 років, людей з інвалідністю І та ІІ груп, які отримують пенсії по інвалідності або соціальну допомогу через банки, а також для недієздатних громадян, кошти для яких будуть зараховані за заявою опікунів. Ці категорії громадян отримають свої виплати через "Укрпошту."

Також узгоджено процедури обміну інформацією між установами, які відповідають за реалізацію програми.

7 січня Шмигаль повідомляв, що українці подали понад 11 млн заявок на виплату 1000 гривень. Понад 8 млн людей уже отримали цю підтримку.

Нагадаємо, 1 грудня в Україні стартувала програма "Зимова єПідтримка". Вона доступна для всіх громадян, які перебувають в Україні, за винятком тимчасово окупованих територій.

Оформити тисячу гривень в рамках програми "Зимова єПідтримка" українці можуть до 28 лютого. Використати кошти необхідно до кінця 2025 року.