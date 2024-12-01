Подали заявки понад 1 млн українців: як можна отримати "тисячу Зеленського"

Очільниця міністерства економіки Юлія Свириденко повідомила, що з моменту запуску програми уже було отримано 870 тис заявок, 222 з яких — на виплати для дітей. Згодом глава Мінцифри повідомив, що кількість заявок вже перевалила за позначку в 1 млн.

З моменту початку запуску програму "Зимова єПідтримка" на виплату 1000 грн вже звернулися 870 тис громадян. Про це повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко під час національного телемарафону.

Чиновциця повідомила, що з моменту старту послуги 1 грудня опівночі вже почали надходити перші заявки.

"Станом на першу годину дня, вже було подано понад 870 тисяч заявок від українців, у тому числі 222 тисячі — на дітей", — зазначила пані Свириденко.

За її словами, можливість отримати кошти у рамках програми "Зимова єПідтримка" буде доступна протягом наступних трьох місяців.

"Для того, щоби отримати цю тисячу, необхідно оновини "Дію" та отримати на карту "Національного кешбеку" ці кошти", — повідомила міністерка, додавши, що у випадку відсутності такої картки громадяни можуть оформити її віртуально або через послуги 15 банків-партнерів, які видають фізичні картки для виплат.

Пізніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що загальна кількість заявок уже перевищила позначку в 1 млн. За його словами, наразі швидкість оформлення заявки складає не більше двох хвилин, і нагадує, що якщо у застосунку не видно послуги, то рекомендує оновити "Дію".

Як отримати "тисячу Зеленського" — що потрібно знати

1 грудня стартувала програма "Зимова єПідтримка" та оформлення заявок на отримання 1000 грн, яку прозвали "тисячею Зеленською". Наразі є два варіанти її отримання — за допомогою застосунку "Дія" або через банки-партнери цієї програми.

В першому випадку необхідно відкрити картку "Національний кешбек" в одному з банків-партнерів, потім — активувати картку в розділі "Сервіси" на порталі "Дія", потім — обрати пункт "Зимова єПідтримка", оформити заявку та очікувати зарахування коштів.

Другий варіант — отримати виплату через банки-партнери. Якщо відповідні кошти хоче отримати людина віком понад 65 років, яка немає "Дії", тоді їй варто звернутися до банка-партнера програми та відкрити картку "Національний кешбек". Після того допомога надійде туди протягом певного часу.

Нагадаємо, Фокус писав, що громадяни України зможуть отримати "тисячу Зеленського" через послуги Укрпошту. Виплати здійснюватимуться через листонош, стаціонарні та пересувні відділення.