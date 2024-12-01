Подали заявки более 1 млн украинцев: как можно получить "тысячу Зеленского"

Глава министерства экономики Юлия Свириденко сообщила, что с момента запуска программы уже было получено 870 тыс заявок, 222 из которых — на выплаты для детей. Впоследствии глава Минцифры сообщил, что количество заявок уже перевалило за отметку в 1 млн.

С момента начала запуска программу "Зимняя еПоддержка" на выплату 1000 грн уже обратились 870 тыс граждан. Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко во время национального телемарафона.

Чиновница сообщила, что с момента старта услуги 1 декабря в полночь уже начали поступать первые заявки.

"По состоянию на первый час дня, уже было подано более 870 тысяч заявок от украинцев, в том числе 222 тысячи — на детей", — отметила госпожа Свириденко.

По ее словам, возможность получить средства в рамках программы "Зимняя еПоддержка" будет доступна в течение следующих трех месяцев.

"Для того, чтобы получить эту тысячу, необходимо оновить "Дію" и получить на карту "Национального кэшбека" эти средства", — сообщила министр, добавив, что в случае отсутствия такой карты граждане могут оформить ее виртуально или через услуги 15 банков-партнеров, которые выдают физические карты для выплат.

Позже министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что общее количество заявок уже превысило отметку в 1 млн. По его словам, сейчас скорость оформления заявки составляет не более двух минут, и напоминает, что если в приложении не видно услуги, то рекомендует обновить "Дію".

Как получить "тысячу Зеленского" — что нужно знать

1 декабря стартовала программа "Зимняя еПоддержка" и оформление заявок на получение 1000 грн, которую прозвали "тысячей Зеленской". Сейчас есть два варианта ее получения — с помощью приложения "Дія" или через банки-партнеры этой программы.

В первом случае необходимо открыть карту "Национальный кэшбек" в одном из банков-партнеров, затем — активировать карту в разделе "Сервисы" на портале "Дія", затем — выбрать пункт "Зимняя еПоддержка", оформить заявку и ожидать зачисления средств.

Второй вариант — получить выплату через банки-партнеры. Если соответствующие средства хочет получить человек старше 65 лет, который не имеет "Дії", тогда ему стоит обратиться в банк-партнер программы и открыть карту "Национальный кэшбек". После того помощь поступит туда в течение определенного времени.

Напомним, Фокус писал, что граждане Украины смогут получить "тысячу Зеленского" через услуги Укрпочты. Выплаты будут осуществляться через почтальонов, стационарные и передвижные отделения.