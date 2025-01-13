"Тысяча Зеленского": правительство выделило еще несколько миллиардов на программу "Зимняя єПідтримка"

По словам премьер-министра, все поданные украинцами заявки на помощь будут выполнены, люди получат средства и смогут их потратить на коммунальные, медицинские, образовательные и другие услуги.

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Кабинет Министров Украины выделил дополнительные 5 миллиардов гривен из резервного фонда государственного бюджета для обеспечения программы "Зимняя єПідтримка". Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в понедельник, 13 января.

По его словам, это решение позволит выполнить все поданные заявки на получение помощи. Украинцы смогут использовать средства на оплату коммунальных услуг, медицинское обслуживание, образование и другие важные потребности.

Глава правительства также проинформировал об усовершенствовании механизма выплат для лиц старше 60 лет, людей с инвалидностью І и ІІ групп, которые получают пенсии по инвалидности или социальную помощь через банки, а также для недееспособных граждан, средства для которых будут зачислены по заявлению опекунов. Эти категории граждан получат свои выплаты через "Укрпошту."

Также согласованы процедуры обмена информацией между учреждениями, которые отвечают за реализацию программы.

7 января Шмыгаль сообщал, что украинцы подали более 11 млн заявок на выплату 1000 гривен. Более 8 млн человек уже получили эту поддержку.

Напомним, 1 декабря в Украине стартовала программа "Зимняя єПідтримка". Она доступна для всех граждан, находящихся в Украине, за исключением временно оккупированных территорий.

Оформить тысячу гривен в рамках программы "Зимняя єПідтримка" украинцы могут до 28 февраля. Использовать средства необходимо до конца 2025 года.