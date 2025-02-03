Тысяча Зеленского: некоторые украинцы будут обязаны вернуть выплату государству

Правительство планирует провести аудит и узнать, кто воспользовался госпомощью.

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Граждане, остающиеся на территории Украины, могут получить выплаты в размере 1 000 грн в рамках программы "Зимова єПідтримка". Если же поддержку оформил человек, находящийся за границей, средства придется вернуть государству. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Шмыгаль заявил, что правительство намерено провести аудит, чтобы выяснить, кто получил государственную помощь.

"Людей, которые оформляют "єПідтримкуу" из-за рубежа, может быть мало. Но мы все проверим, и такие люди, как уже было в предыдущие разы, будут возвращать средства. Поэтому не стоит злоупотреблять этими вещами", — подчеркнул премьер.

Глава правительства отметил, что когда человек подает заявку на получение выплаты, то автоматически подтверждает, что находится в Украине. В то же время государство пытается следить за этим процессом.

Она появилась по инициативе президента Украины Владимира Зеленского, который предложил таким образом поддержать украинцев в сложный период зимой. 1 тыс. грн выплачивается только раз гражданам, которые живут в Украине. Оформить выплату можно до конца февраля 2025-го, а потратить — до конца года.

Выплата предназначена не только взрослым, но и детям. Один из родителей сможет заказать выплату на свой счет для каждого своего ребенка через "Дію".

Напомним, 13 января премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство выделило дополнительные 5 миллиардов гривен из резервного фонда государственного бюджета на программу "Зимняя еПоддержка".

6 января Минэкономики предупредило, что выплаты за декабрь и январь участники программы "Национальный кэшбек" получат в конце зимы.