Як оплатити комуналку тисячею Зеленського: детальна інструкція

Платіжки на електрику і газ можна оплатити безпосередньо через сайти постачальників.

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Програма "Зимова єПідтримка" залишається актуальною. Понад 60% громадян спрямували виплачену тисячу гривень на оплату комунальних послуг. Це показує, що для багатьох українців така допомога стала важливим способом покрити необхідні витрати на житлово-комунальні послуги. Про це йдеться в матеріалі видання "Вікна".

Розрахуватися карткою Національний кешбек можна двома способами:

у додатку свого банку;

на порталі Споживачів комунальних послуг.

Щоб оплатити комунальні послуги через додаток банку, необхідно скористатися функцією онлайн-банкінгу. Платіж можна провести через різні банки. Якщо ви оплачуєте вперше, потрібно ввести дані особових рахунків і вказати одержувачів. Надалі ця інформація збережеться в системі, що дасть змогу швидко використовувати готовий шаблон для оплати.

Далі вказуємо показники лічильників за воду, газ, опалення та електроенергію. Ці дії можна виконати через сайти постачальників послуг — в особистих кабінетах або безпосередньо на сайті банку.

Якщо, наприклад, картку Національного кешбеку оформлено через ПриватБанк, переходимо в додаток. І далі діємо за таким алгоритмом:

авторизуємося в розділі Платежі;

обираємо Комунальні платежі;

вказуємо реквізити одержувача — ЄДРПОУ, назву підприємства або номер банківського рахунку (IBAN);

обираємо постачальника, вводимо номер особового рахунку;

із запропонованих карток обираємо картку Національного кешбеку;

додаємо платіж до кошика;

тиснемо Оплатити;

можна відразу ж ввести адресу приміщення, з'являться всі платіжки. Серед них обираємо ті, за які хочемо розрахуватися тисячею зимової підтримки.

Оплатити рахунки за електроенергію та газ можна безпосередньо на сайтах постачальників. Наприклад, за споживання газу зручно розрахуватися через сайт Нафтогаз. Для цього потрібно зареєструватися, вказати особовий рахунок і увійти в особистий кабінет. Там одразу відобразиться стан рахунку та доступні способи оплати, такі як Приват24, Ощад24 та інші.

Потім потрібно перейти в застосунок банку і вибрати картку Національного кешбеку, щоб оплатити за допомогою тисячі зимової еПідтримки.

Для цього необхідно зареєструватися на сайті, ввести адресу, ключ авторизації. На сторінці рахунків за комунальні послуги відзначимо галочками ті, за які хочемо сплатити. Натиснути Оплатити та обрати банк, через який ми хочемо це зробити. Ввести номер картки Національного кешбеку і натиснути ок — проплата тисячею Зеленського зроблена.

Нагадаємо, 13 січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд виділив додаткові 5 мільярдів гривень із резервного фонду державного бюджету на програму "Зимова еПідтримка".

6 січня Мінекономіки попередило, що виплати за грудень і січень учасники програми "Національний кешбек" отримають наприкінці зими.