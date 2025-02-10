В аптеках Украины с 1 марта могут подешеветь лекарства: подробности

Участники Аптечной профессиональной ассоциации Украины поддержали инициативу президента Владимира Зеленского по уменьшению цен на лекарственные препараты.

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С 1 марта 2025 года в украинских аптеках могут подешеветь лекарства. Об этом сообщается на сайте "Аптечной профессиональной ассоциации Украины".

"ОС "АПАУ" направила в Минздрав Украины Декларацию о взаимодействии по снижению стоимости лекарственных средств, подписанную участниками Ассоциации 10 февраля 2025 года, чем последние предлагают осуществить снижение стоимости лекарственных средств, а именно применить пропорциональную производителю скидку на свою наценку, в то же время, оставляя за производителем возможность определить размер такой скидки на продукцию", — говорится в сообщении.

Если все стороны будут согласны с условиями, то Декларация вступит в силу 1 марта.

5 февраля президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал завышенные цены на лекарства и пригрозил кадровыми изменениями, если ситуация не изменится.

"Во многом это касается ценовых вопросов, в частности, на жизненно важные вещи, такие как лекарства. То, что делают с ценами некоторые аптечные сети, абсолютно недопустимо", — уточнил президент.

Он отметил, что цены на лекарства — ответственность правительства, а конкретнее — министра здравоохранения Виктора Ляшко и Антимонопольного комитета.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Украине не планируется повышение тарифов на коммунальные услуги, но после апреля 2024 года цены на электроэнергию, газ и воду для населения могут значительно увеличиться.