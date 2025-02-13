З 1 березня ліки в аптеках подешевшають на третину: Зеленський підписав указ

Документ передбачає також вказівку уряду щодо обмеження націнки на всіх етапах продажу ліків.

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З 1 березня ціни на популярні лікарські засоби зменшаться на 30%. Відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 лютого щодо забезпечення доступності лікарських засобів підписав президент Володимир Зеленський.

Указ про зменшення цін на ліки

"Узяти до відома інформацію стосовно намірів учасників фармацевтичного ринку України щодо зниження на 30 відсотків з 1 березня 2025 року цін на найбільш затребувані основні лікарські засоби з метою забезпечення їх доступності населенню України", — йдеться в документі.

Окрім цього, указ містить вказівку Кабінету міністрів обмежити націнку на всіх етапах продажу ліків. Зокрема, уряд має з 1 березня встановити:

до 10% граничні постачальницько-збутові надбавки, що нараховуються дистриб'юторами лікарських засобів до оптово-відпускних цін на всі зареєстровані в Україні лікарські засоби,

до 10% регресивні граничні торговельні (роздрібні) надбавки до закупівельних цін на всі рецептурні лікарські засоби,

до 35% граничні торговельні (роздрібні) надбавки до закупівельних цін на всі безрецептурні лікарські засоби, які купляються за рахунок не заборонених законодавством джерел, крім коштів державного та/або місцевого бюджетів;

З 1 березня 2025 року Кабмін також має:

ввести заборону на здійснення маркетингових послуг, послуг із промоції лікарських засобів, інформаційних та інших послуг, пов’язаних із реалізацією лікарських засобів кінцевому споживачу;

відновити з 1 березня 2025 року заходи державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сфері оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами і медичними виробами, вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін.

Нагадаємо, вперше повідомлення про можливе зниження цін на лікарські засоби з'явилось 10 лютого від "Аптечної професійної асоціації України". Пізніше, 12 лютого президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні розповів, що на засіданні РНБО було ухвалено рішення про зниження на 30% цін на 100 найпопулярніших медикаментів.