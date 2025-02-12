З 1 березня ціни на ліки в Україні знизять на 30%, — Зеленський

За словами президента України Володимира Зеленського, зменшаться ціни на 100 найбільш важливих для українців препаратів.

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З 1 березня 2025 року найнеобхідніші ліки в Україні подешевшають на 30%. Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час вечірнього звернення 12 лютого.

Зеленський повідомив, що на засіданні Ради національної безпеки та оборони було ухвалено рішення про зниження на 30 % цін на 100 найпопулярніших медикаментів.

"Є шлях, щоб знизити на 30% ціну на топ-100 медичних засобів з 1 березня. На найбільш важливі ліки для наших людей", — сказав голова держави.

За словами Зеленського, найближчим часом Уряд повідомить українцям усі деталі.

"Зміни мають бути відчутними та позитивними для мільйонів українців. Це персональна відповідальність урядовців і конкретно міністра охорони здоров'я", — сказав президент.

На сайті "Аптечної професійної асоціації України" 10 лютого повідомляли, що направили МОЗ України Декларацію про взаємодію щодо зниження вартості лікарських засобів.

Нагадаємо, 12 лютого пресслужба Міністерства охорони здоров'я повідомляла про перевищення епідпорогу захворюваності на ГРВІ у 5 областях України та можливість введення "локальних карантинів".

11 лютого Фокус із посиланням на дані Державної служби статистики писав, як змінилися ціни на комунальні послуги в Україні за останній рік.