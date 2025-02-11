Тарифи на комуналку знову зростають: як змінилися ціни

Тарифи переглядали і позаминулого року, а чергова зміна можлива наприкінці весни 2025 року.

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В Україні за останній рік значно зросли ціни на житлово-комунальні послуги, незважаючи на чинний від початку війни мораторій на більшість із них. Ситуацію погіршило підвищення тарифів на електроенергію, яке набуло чинності влітку 2024 року. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Згідно з даними Держстату, українці змушені витрачати більше на комунальні послуги.

Із січня 2024 по січень 2025 року їхня вартість зросла на 19,1%. Основний внесок у зростання зробило підвищення тарифів на електроенергію, тоді як ціни на багато інших послуг залишилися без змін. У червні 2024 року, за рішенням уряду, тариф на світло для населення збільшився на 63,6%, склавши 4,32 грн за кВт-год. За наявності двозонного лічильника нічну ставку знижено до 2,16 грн за кВт-год. Тарифи переглядали і позаминулого року, а чергова зміна можлива наприкінці весни 2025 року.

Нові ціни на комуналку

За даними Державної служби статистики, крім електроенергії, за рік подорожчали:

послуга з управління багатоквартирними будинками — на 10,3%;

прибирання побутових відходів — на 9,6%;

утримання та ремонт житла — на 4,2%;

послуга водопостачання — на 0,7%;

послуга водовідведення — на 0,6%.

Тарифи на наступні позиції залишилися на колишньому рівні:

природний газ;

гаряча вода;

опалення.

Нагадаємо, 13 січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд виділив додаткові 5 мільярдів гривень із резервного фонду державного бюджету на програму "Зимова еПідтримка".

6 січня Мінекономіки попередило, що виплати за грудень і січень учасники програми "Національний кешбек" отримають наприкінці зими.