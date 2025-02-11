Тарифы на коммуналку снова растут: как изменились цены

Тарифы пересматривались и в позапрошлом году, а очередное изменение возможно в конце весны 2025 года.

Related video

В Украине за последний год значительно выросли цены на жилищно-коммунальные услуги, несмотря на действующий с начала войны мораторий на большинство из них. Ситуацию усугубило повышение тарифов на электроэнергию, которое вступило в силу летом 2024 года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Согласно данным Госстата, украинцы вынуждены тратить больше на коммунальные услуги.

С января 2024 по январь 2025 года их стоимость выросла на 19,1%. Основной вклад в рост внесло повышение тарифов на электроэнергию, тогда как цены на многие другие услуги остались без изменений. В июне 2024 года, по решению правительства, тариф на свет для населения увеличился на 63,6%, составив 4,32 грн за кВт·ч. При наличии двухзонного счетчика ночная ставка снижена до 2,16 грн за кВт·ч. Тарифы пересматривались и в позапрошлом году, а очередное изменение возможно в конце весны 2025 года.

Новые цены на коммуналку

По данным Государственной службы статистики, кроме электроэнергии, за год подорожали:

услуга по управлению многоквартирными домами — на 10,3%;

уборка бытовых отходов — на 9,6%;

содержание и ремонт жилья — на 4,2%;

услуга водоснабжения — на 0,7%;

услуга водоотвода — на 0,6%.

Тарифы на следующие позиции остались на прежнем уровне:

природный газ;

горячая вода;

отопление.

Напомним, 13 января премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство выделило дополнительные 5 миллиардов гривен из резервного фонда государственного бюджета на программу "Зимняя еПоддержка".

6 января Минэкономики предупредило, что выплаты за декабрь и январь участники программы "Национальный кэшбек" получат в конце зимы.