У 5 областях України можуть ввести локальний карантин через перевищення епідпорогу: деталі

Від початку епідсезону в Україні на COVID-19, ГРВІ та грип захворіли 2 262 760 українців. За останній тиждень в Україні діагностували 171 068 випадків ГРВІ.

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Через зростання захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції в Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Хмельницькій і Чернівецькій областях можуть застосувати посилені протиепідемічні засоби — запровадити "локальний карантин". Він передбачатиме дистанційне навчання в окремих шкільних класах й інших навчальних закладах, обмеження кількості відвідувачів у громадських місцях тощо, повідомляє 12 лютого пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

За останній тиждень загалом в Україні виявили 171 068 випадків захворювання на ГРВІ, з них 104 843 — діти. Це на 13% більше за показники попереднього тижня, однак є нормою для середини епідсезону, тобто іншим областям "локальні карантини" поки не загрожують.

Госпіталізації через ускладнення ГРВІ потребували 3% захворілих: 4 687 пацієнтів, із них 2 912 дітей.

"Наразі підйом захворюваності на ГРВІ спостерігається через циркуляцію вірусів грипу у 22 регіонах країни. Враховуючи дані щотижневого моніторингу, прогнозовано до квітня вірус грипу переважатиме над коронавірусною інфекцією", — пояснили в МОЗ.

У міністерстві також повідомили, що з січня в Україні 15 людей померли від ускладнень вірусних захворювань. За даними медиків, вони не мали щеплень від грипу.

Загалом від початку епідемічного сезону ГРВІ, COVID-19 та грипу 30 вересня до 9 лютого ці хвороби перенесли 2 262 760 українців, що на 22,8% менше за той самий період минулого року. З них діагностовано 17 380 випадків COVID-19, померли від ускладнень 78 пацієнтів.

Зазначається, що рішення щодо запровадження "локального карантину" в окремих областях чи населених пунктах ухвалюють комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

В МОЗ нагадали, що найкращою профілактикою ГРВІ, грипу та COVID-19 є щеплення. Особливо необхідно вакцинуватися людям з груп ризику. Щеплення від COVID-19 та грипу можна проводити в один день. Направлення на вакцинацію може дати сімейний лікар.

Нагадаємо, 10 лютого Фокус зібрав інформацію про запровадження в українських школах карантину через ГРВІ, грип і COVID-19. Через різке зростання захворюваності у низці регіонів закрили дитсадки та відправили на карантин школярів.

9 січня Київський міський центр контролю та профілактики хвороб при Міністерстві охорони здоров'я України повідомляв про перший лабораторно підтверджений випадок захворювання на метапневмовірус (HMPV) та нагадував, що ця інфекція не є новою для українців і не викличе пандемію.