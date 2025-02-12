В 5 областях Украины могут ввести локальный карантин из-за превышения эпидпорога: детали

С начала эпидсезона в Украине COVID-19, ОРВИ и гриппом заболели 2 262 760 украинцев. За последнюю неделю в Украине диагностировали 171 068 случаев ОРВИ.

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Из-за роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой областях могут применить усиленные противоэпидемические средства — ввести "локальный карантин". Он будет предусматривать дистанционное обучение в отдельных школьных классах и других учебных заведениях, ограничение количества посетителей в общественных местах и т.д., сообщает 12 февраля пресс-служба Министерства здравоохранения.

За последнюю неделю в целом в Украине обнаружили 171 068 случаев заболевания ОРВИ, из них 104 843 — дети. Это на 13% больше показателей предыдущей недели, однако является нормой для середины эпидсезона, то есть другим областям "локальные карантины" пока не угрожают.

В госпитализации из-за осложнений ОРВИ нуждались 3% заболевших: 4 687 пациентов, из них 2 912 детей.

"Сейчас подъем заболеваемости ОРВИ наблюдается из-за циркуляции вирусов гриппа в 22 регионах страны. Учитывая данные еженедельного мониторинга, прогнозируемо до апреля вирус гриппа будет преобладать над коронавирусной инфекцией", — пояснили в Минздраве.

В министерстве также сообщили, что с января в Украине 15 человек умерли от осложнений вирусных заболеваний. По данным медиков, они не имели прививок от гриппа.

Всего с начала эпидемического сезона ОРВИ, COVID-19 и гриппа 30 сентября до 9 февраля эти болезни перенесли 2 262 760 украинцев, что на 22,8% меньше за тот же период прошлого года. Из них диагностировано 17 380 случаев COVID-19, умерли от осложнений 78 пациентов.

Отмечается, что решение о введении "локального карантина" в отдельных областях или населенных пунктах принимают комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В Минздраве напомнили, что лучшей профилактикой ОРВИ, гриппа и COVID-19 являются прививки. Особенно необходимо вакцинироваться людям из групп риска. Прививки от COVID-19 и гриппа можно проводить в один день. Направление на вакцинацию может дать семейный врач.

Напомним, 10 февраля Фокус собрал информацию о введении в украинских школах карантина из-за ОРВИ, гриппа и COVID-19. Из-за резкого роста заболеваемости в ряде регионов закрыли детсады и отправили на карантин школьников.

9 января Киевский городской центр контроля и профилактики болезней при Министерстве здравоохранения Украины сообщал о первом лабораторно подтвержденном случае заболевания метапневмовирусом (HMPV) и напоминал, что эта инфекция не является новой для украинцев и не вызовет пандемию.