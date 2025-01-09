Метапневмовирус дошел до Киева: обнаружен первый больной

Украинские эпидемиологи уверяют, что данный тип вируса не является новым и не вызовет пандемию. Тяжелое течение возможно у детей и пожилых людей.

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В Киеве обнаружен первый лабораторно подтвержденный случай заболевания метапневмовируса (HMPV). Об этом сообщил Киевский городской центр контроля и профилактики болезней при Министерстве здравоохранения Украины.

Данный тип вируса, по заверению специалистов, не является для украинцев новым и уже хорошо известен в мире. Впервые его обнаружили и описали в 2001 году в Нидерландах.

В настоящем и прошедшем эпидемических сезонах не зафиксировано ни одного летального исхода из-за инфекции, вызванной метапневмовирусом. При этом статистика показывает, что показатели заболеваемости существенно ниже по сравнению с прошлыми годами наблюдения.

Врачи говорят, что метапневмовирус не вызовет пандемию, его симптомы похожи на грипп или ОРВИ: повышение температуры, кашель, насморк, слабость, боли в мышцах и суставах.

"Тяжелое течение возможно у детей, пожилых людей и у кого ослаблен иммунитет", — поясняет врач-вирусолог, профессор Алла Мироненко.

Действенными мерами профилактики будут регулярное мытье рук с мылом, избежание контактов с больными людьми, соблюдение этикета кашля и проветривание помещений.

Отметим, что Всемирная организация здравоохранения делала аналогичные заявления. Метапневмовирус человека пока не представляет серьезной угрозы.

Украинский врач Тарас Жиравецкий ранее рассказывал о невозможности диагностики этой инфекции в Украине. По его словам, нужны реактивы именно для метапневмовируса человека HMPV.