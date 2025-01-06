Нет ПЦР-тестов: украинские лаборатории не могут выявить метапневмовирус, — врач

Врач Тарас Жиравецкий говорит, что Минздрав может отправлять пробы для исследования за границу, как это делали во время пандемии COVID-19.

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Новый вирус типа COVID-19, который по сообщениям СМИ распространяется в Китае, на самом деле не является новой болезнью. Метапневмовирус HMPV в Украине обнаруживают ежегодно во время эпидемических сезонов, а идентифицирован он был в 2001-м. Однако ПЦР-тестов для диагностики этой инфекции в Украине сейчас нет, рассказал врач Тарас Жиравецкий в подкасте "Громадського радіо".

Медик предположил, что метапневмовирус мог минимально мутировать и поэтому стал давать нетипичные симптомы. С другой стороны, население могло стать более уязвимым к другим инфекциям после пандемии COVID-19.

Вирус в первую очередь диагностируют с помощью метода полимеразной цепной реакции — ПЦР-теста. Однако для этого нужны реактивы именно для метапневмовируса человека HMPV, которых сейчас в Украине нет ни в государственных, ни в частных лабораториях. По мнению Жиравецкого, после распространения упоминаний о "новом" китайском вирусе в СМИ Министерство здравоохранения приобретет такие тесты или будет отправлять образцы для исследования в какую-то из зарубежных лабораторий, как это делали при "ковиде".

"Пока, соответственно, о лабораторно подтвержденном наличии в Украине этого вируса говорить рано. И ПЦР-теста или быстрого теста на эту инфекцию в Украине нет", — отметил врач.

Метапневмовирус в Украине: что о нем известно

5 января об обнаружении в Украине первых случаев нового вируса из Китая сообщила врач-эпидемиолог Ольга Голубовская. По ее словам, с начала сезона инфекционных заболеваний было выявлено 13 случаев метапневмовируса человека. Врач отметила, что метапневмовирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Инкубационный период длится от 3 до 6 дней, а сама болезнь может протекать в легкой форме с насморком и кашлем или в тяжелой: с развитием дыхательной недостаточности.

В Центре общественного здоровья Минздрава Украины 6 января также рассказали о метапневмовирусе, который появился в Украине и отметили, что эта болезнь регулярно появляется в период распространения респираторных инфекций и чаще всего протекает легче гриппа. В министерстве призвали украинцев не паниковать и заверили, что для защиты от метапневмовируса человека достаточно обычных профилактических мер: гигиены, проветривания помещений и избежания контактов с больными.

Инфекционист, врач высшей категории, доцент Юрий Сухов предупредил, что метапневмовирус опасен для детей, особенно новорожденных, пожилых людей и с тяжелыми хроническими болезнями. Однако мака стоит носить только в помещении, где находятся больные люди.