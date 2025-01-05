В Китае распространяется новый вирус типа COVID-19: больницы переполнены, — СМИ (видео)

Всплеск случаев заболевания метапневмовирусом наблюдается в северных провинциях Китая, особенно среди детей до 14 лет. Симптомы похожи на простуду, но нередко болезнь заканчивается летальным исходом.

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Китай столкнулся со вспышкой нового метапневмовируса (HMPV), его симптомы похожи на грипп и COVID-19 и распространяется он воздушно-капельным путем. Об этом сообщил китайский телеканал NDTV.

Симптомы заболевания включают кашель, лихорадку, заложенность носа и усталость. Инкубационный период длится от трех до шести дней. Болезнь обычно протекает как простуда, но может привести к пневмонии, особенно у детей и пожилых людей с ослабленной иммунной системой.

Новый вирус появился спустя пять лет после начала пандемии коронавируса, вирус быстро распространяется, а больницы и крематории уже переполнены. Некоторые эпидемиологи утверждают, что в стране циркулируют несколько вирусов: грипп H1N1, HMPV, микоплазма пневмонии и COVID-19.

Чиновники здравоохранения внимательно следят за ситуацией по мере распространения вируса. Китайские власти заявляют о вводе системы мониторинга пневмонии неизвестного происхождения. Местным жителям советуют не использовать бездумно противовирусные препараты для борьбы с HMPV. Вакцины от данного типа вируса пока нет.

Газета The Independent уточняет, что всплеск случаев заболевания HMPV наблюдается в северных провинциях Китая, особенно среди детей до 14 лет.

Фокус ранее писал об опасности очередной пандемии в 2025 году. Эпидемиологи считают одной из самых больших угроз человечеству птичий грипп H5N1.

Кроме этого, все более признанным и тяжелым заболеванием признают миалгический энцефаломиелит или синдром хронической усталости. Данная болезнь связана с длительным течением COVID-19 и может проявиться через несколько лет после заражения.