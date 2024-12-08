В современном мире проблема нехватки сил может иметь целый ряд причин за собой, от банальной усталости и переработки вплоть до коварных болезней. Одна из них особенно сильно проявила себя после пандемии и до сих пор не поддается лечению.

Миалгический энцефаломиелит/синдром хронической усталости (ME/CFS) становится все более признанным тяжелым заболеванием, которое получило новое внимание на фоне пандемии COVID-19. Связанный с длительным течением COVID, когда симптомы сохраняются в течение нескольких месяцев или лет после заражения, ME/CFS имеет схожие симптомы, но остается тайной для ученых. Они попытались разобраться, почему эту изнурительную болезнь так тяжело лечить, пишет Salon.

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Заболевание, от которого страдают преимущественно женщины, особенно пожилые, проявляется сильной усталостью, когнитивными трудностями и снижением физических возможностей, однако у него нет ни окончательного лечения, ни стандартизированного диагностического процесса. Профессор Крис Понтинг из Эдинбургского университета, один из руководителей исследования DecodeME — крупнейшего в мире исследования ME/CFS, подчеркивает, что болезнь неправильно описывают из-за ее названия. Хроническая усталость не является единственным определяющим симптомом, и это состояние исторически не учитывалось в медицинских исследованиях, отчасти из-за того, что оно ассоциируется с женщинами.

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По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, пациенты не могут справиться с элементарными задачами, поскольку физическая или умственная нагрузка часто усиливает симптомы — явление, известное как постэкстерьерное недомогание. Вопреки общепринятому мнению, физические упражнения могут быть вредны для пациентов с ME/CFS. Исследование DecodeME изучает генетические компоненты, которые могут пролить свет на биологические механизмы заболевания. Многие пациенты сообщают, что ME/CFS начинается после инфекций, что намекает на дисфункцию иммунной системы как потенциальный спусковой крючок.

Доктор Чарльз Шепард, медицинский советник Ассоциации ME в Великобритании и имеющий личный опыт борьбы с ME/CFS, вспоминает, что диагноз ему поставили через два года после перенесенной ветряной оспы. Несмотря на свое медицинское образование, он поначалу неправильно лечил болезнь из-за недостаточной подготовки по этому заболеванию в медицинских учебных заведениях. Такие стратегии лечения, как "пейсинг" — тщательная балансировка активности, чтобы не провоцировать симптомы, приносят некоторое облегчение, но далеко не всегда излечивают.

Прошлые методы лечения, такие как градиентная терапия упражнениями, были отменены из-за их неблагоприятных последствий. Такие исследования, как DecodeME, направлены на выявление биологических основ ME/CFS и создание основы для потенциальных методов лечения, хотя немедленный прорыв маловероятен.

Всемирная организация здравоохранения и другие органы признали длительный COVID актуальной глобальной проблемой здравоохранения, затрагивающей миллионы людей по всему миру. Понимание генетических и иммунологических основ ME/CFS может не только принести пользу его пациентам, но и дать представление о других поствирусных синдромах и методах их лечения.

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