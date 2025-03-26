Больной кишечник подводит сердце: ученые заявили о смертельной опасности для молодых людей

Онкологические заболевания сами по себе являются серьезным и опасным осложнением в жизни многих людей. Однако недавно ученые выяснили, что помимо повреждения самого кишечника, определенный вид рака также нацеливается и на наше сердце.

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Недавнее исследование ученых выявило связь между диагнозами колоректального рака и повышенным риском смертности на фоне сердечно-сосудистых осложнений, особенно среди молодых людей. В исследовании, которое будет представлено на ежегодной научной сессии Американского колледжа кардиологии, были проанализированы данные более 630 000 взрослых жителей США, у которых был диагностирован колоректальный рак. Результаты показали, что вероятность смерти от сердечно-сосудистых причин у людей с ним на 16% выше, чем у тех, кто не страдает этим заболеванием, пишет UPI.

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Риск преждевременной смерти особенно высок в первые два года после постановки онкологического диагноза, в течение которых вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний возрастает на 45%, заявили ученые. Особенно уязвимы молодые люди в возрасте до 50 лет, у которых вероятность сердечно-сосудистых заболеваний в 2,4 раза выше, чем у их ровесников, не страдающих раком.

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Доктор Ахсан Аяз, ординатор по внутренним болезням и автор исследования, подчеркнул критический характер этого периода и высказался за агрессивное управление факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний, такими как диабет и гипертония.

Причины повышенного сердечно-сосудистого риска множественны. Так, ученым известно, что лечение рака, такое как химиотерапия и лучевая терапия, оказывает кардиотоксическое действие, потенциально приводя к повреждению сердца. Кроме того, сам рак может вызывать воспалительные процессы, пагубно влияющие на здоровье сердечно-сосудистой системы.

Доктор Аяз обратил внимание на появляющиеся данные о сердечно-сосудистой токсичности, связанной с новейшими методами лечения, подчеркнув важность своевременного выявления и смягчения этих проблем.

По данным Американского онкологического общества, заболеваемость колоректальным раком среди лиц моложе 50 лет ежегодно увеличивалась на 2,4% с 2012 по 2021 год. Эта тенденция в сочетании с ростом смертности среди более молодого населения подчеркивает актуальность стратегий комплексного лечения, направленных как на онкологическое, так и на сердечно-сосудистое здоровье, считают авторы.

В свете этих данных существует настоятельная необходимость в усилении координации между онкологическими и первичными медицинскими бригадами для эффективного управления сердечно-сосудистыми факторами риска у пациентов с колоректальным раком. Такие совместные подходы жизненно важны для улучшения общего состояния пациентов и снижения усугубляющихся рисков, связанных с раком и сердечно-сосудистыми заболеваниями, заявили ученые.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.